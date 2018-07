Sensorion : lance une étude comparative entre le Séliforant et la Méclizine. Lire

Sensorion lance une étude comparative entre le Séliforant et la

Montpellier, le 24 juillet, 2018 - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements contre les maladies de l'oreille interne, annonce aujourd'hui avoir initié le recrutement des patients dans le cadre d'une étude de phase 2a (SENS-111-202). L'objectif de cette étude sera de confirmer que les patients traités avec le Séliforant ne présentent pas d'effets secondaires anticholinergiques, tels que la sédation et la perte de mémoire, comme c'est actuellement le cas avec les traitements anti H1, notamment la Méclizine.

SENS-111-202 est un essai clinique croisé et randomisé, en double aveugle contre placebo, conçu pour comparer la tolérance et la pharmacodynamie du Séliforant à celles de la Méclizine, et d'un placebo, chez des patients souffrant de vertiges vestibulaires provoqués. L'étude se déroulera aux Pays-Bas. Chaque participant recevra une dose de 100 mg et 200 mg de Séliforant, 50 mg de Méclizine et un placebo à une semaine d'intervalle, dans un ordre aléatoire. Le critère d'évaluation principal et les critères secondaires évalueront la vigilance et l'attention des patients, la sédation, l'équilibre et l'effet du Séliforant, en fonction de la gravité des nausées induites par le vertige induit et autres symptômes liés.

Les données précliniques et cliniques collectées jusqu'ici ont confirmé la capacité du Séliforant à moduler le système vestibulaire périphérique et à réduire les symptômes associés au dysfonctionnement vestibulaire, tout en étant bien toléré par les patients. En comparant les effets du Séliforant à la Méclizine, un médicament aux effets secondaires anticholinergiques bien connus, et à un placebo, l'étude SENS-111-202 vise à confirmer l'absence d'effets anticholinergiques, tels que la sédation et la perte de mémoire, chez les patients traités par Séliforant.

« Globalement, environ 70 000 patients par an en Europe et aux Etats-Unis souffrent de crises de vertiges en lien avec une vestibulopathie unilatérale aiguë (AUV), autrement appelée névrite vestibulaire, et plus de 100 millions de personnes souffrent d'autres formes de vertiges », a

déclaré Nawal Ouzren, Directrice Général de Sensorion. « À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement immédiat, efficace et sûr pour la prise en charge ces épisodes, qui est pourtant essentielle pour ces patients. Le Séliforant a le potentiel de répondre à ce besoin médical important, et l'objectif de l'essai SENS-111-202 sera de valider l'innocuité et l'effet actif du Séliforant, afin de progresser vers l'enregistrement du traitement ».

A propos de Séliforant

Séliforant (auparavant SENS-111) est le premier représentant de la classe des antagonistes des récepteurs à l'histamine H4 à être testé pour le traitement symptomatique des crises de vertige. Présentant un effet

de neuromodulation de la fonction de cellules de l'oreille interne, Séliforant est une petite molécule pouvant être administrée par voie orale ou par injection.

A propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des pathologies de l'oreille interne telles que les vertiges sévères, les acouphènes ou la perte auditive. Deux produits sont en développement clinique, le SENS-111 en phase 2 dans la névrite vestibulaire aigue et le SENS-401 ayant terminée une étude de phase 1. Fondée au sein de l'Inserm, la Société bénéficie d'une forte expérience en

R&D pharmaceutique et d'une plate-forme technologique complète pour développer des médicaments first-in-class facilement administrables, notamment par voie orale, visant le traitement et la prévention de la perte auditive et des symptômes de crises de vertige et d'acouphènes.

Basée à Montpellier, Sensorion a bénéficié du soutien financier de BPIfrance, à travers le fonds InnoBio, et d'Inserm Transfert Initiative et d'autres investisseurs institutionnels tels que Novalis LifeSciences.

Sensorion est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le mois d'avril 2015.

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Sensorion et à ses activités. Sensorion estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques, dont ceux décrits dans le

Document de référence enregistré auprès de l'AMF sous le numéro R.17-062 en date du 6 septembre 2017, et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Sensorion est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Sensorion ou que Sensorion ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Sensorion diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas, ni ne sauraient être interprétés comme une offre ou une invitation de vente ou de souscription, ou la sollicitation de tout ordre ou invitation d'achat ou de souscription d'actions Sensorion dans un quelconque pays. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les personnes en possession du communiqué doivent donc s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.