Sensorion : lancement d'une étude sur le Séliforant

24/07/2018 | 12:22

Sensorion annonce avoir initié le recrutement des patients dans le cadre d'une étude de phase 2a, visant à confirmer que les patients traités avec le Séliforant ne présentent pas d'effets secondaires anticholinergiques, tels que la sédation et la perte de mémoire.



Cette étude SENS-111-202, qui se déroulera aux Pays-Bas, est conçue pour comparer la tolérance et la pharmacodynamie du Séliforant à celles de la Méclizine, et d'un placebo, chez des patients souffrant de vertiges vestibulaires provoqués.



Chaque participant recevra une dose de 100 mg et 200 mg de Séliforant, 50 mg de Méclizine, médicament aux effets secondaires anticholinergiques bien connus, et un placebo à une semaine d'intervalle, dans un ordre aléatoire.



