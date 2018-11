Sensorion : négocie un partenariat avec l'Institut Pasteur

23/11/2018 | 14:30

Sensorion annonce avoir signé une lettre d'intention avec l'Institut Pasteur pour négocier de manière exclusive la mise en place d'un accord cadre et l'octroi de licences exclusives pour des programmes en thérapie génique ciblant les pertes d'audition.



Ils vont collaborer sur plusieurs de programmes visant à corriger des formes monogéniques héréditaires de surdité parmi lesquelles le syndrome de Usher de type 1 et les surdités causées par une mutation du gène codant pour l'otoferline.



'Avec ce partenariat, Sensorion renforcerait sa franchise dans le domaine des surdités avec l'ajout de candidats médicaments innovants en thérapie génique permettant de proposer des solutions médicales adéquates', a commenté Nawal Ouzren, directrice générale.



