Sensorion : présente un poster sur SENS-401 au congrès annuel de la Société de Neuroscience à San Diego. Lire

Sensorion présente un poster sur SENS-401 au congrès annuel de la Société de Neuroscience à San Diego

Des résultats précliniques suggèrent que l'efficacité de SENS-401 n'est pas remise en cause par l'administration simultanée d'un corticoïde

Ces données renforcent le rationnel scientifique justifiant l'investigation de SENS-401 pour le traitement de la surdité brusque

Un essai de phase II avec SENS-401 dans la surdité brusque est en cours

Montpellier, le 7 novembre 2018 - Sensorion (FR0012596468 - ALSEN), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements contre les maladies de l'oreille interne, annonce qu'elle a présenté lors de la conférence annuelle de la Société de Neuroscience à San Diego, aux Etats-Unis, un poster consacré à SENS-401 intitulé : « Le traitement de la perte auditive sévère due au bruit avec SENS-401 n'est pas affecté par l'administration simultanée de prednisolone ».

L'utilisation des corticoïdes reste une pratique usuelle pour traiter la surdité brusque dans un contexte où il n'existe pas encore de traitement pharmaceutique efficace approuvé même si la publication récente d'une méta-analyse (Crane et al. 2015) démontre que les corticoïdes n'ont pas démontré d'efficacité statistiquement significative chez les patients.

Dans ce contexte de pratique médicale, les chercheurs ont évalué si l'administration d'une dose de prednisolone dans des modèles murins atteints de surdité brusque due au bruit, à des doses usuelles pour le traitement de patients humains, avait un impact sur l'effet otoprotecteur de SENS-401. Les résultats suggèrent que l'efficacité otoprotectrice du traitement avec SENS-401 n'est en rien affectée par l'administration simultanée d'un corticoïde suite à des prises équivalentes aux doses préconisées pour le traitement de patients.

« Ces nouveaux résultats viennent compléter les données existantes concernant le potentiel de SENS-401 en tant que traitement first-in-class de la surdité brusque », a déclaré Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion. « Sensorion a tenu compte de ces informations pour concevoir son essai clinique de phase II dans la surdité brusque, pour lequel la société a déjà obtenu une autorisation en Europe et au Canada ».

Les détails de l'abstract sont les suivants :

Titre :

Le traitement de la perte auditive sévère due au bruit avec SENS-401 n'est pas affecté par l'administration simultanée de prednisolone

Session : Systèmes auditif et vestibulaire : Cellules ciliées et périphérie Numéro de session : 482 Date & Heure : Mardi, 6 novembre 2018, de 8h00 à 12h00

A propos de de la conférence annuelle de la Société de Neuroscience

La Société de Neuroscience (SfN - Society for Neuroscience) est la plus grande organisation au monde à rassembler des scientifiques et médecins autour du thème de la compréhension du cerveau et du système nerveux. L'édition 2018 de la conférence annuelle la Société de Neuroscience se déroule à San Diego, en Californie, aux États-Unis, du 3 au 7 novembre.

A propos de SENS-401

SENS-401, R-azasetron bésylate, est un candidat médicament qui vise à protéger et préserver les tissus de l'oreille interne en présence de lésions risquant d'entraîner une surdité progressive ou séquellaire. Petite molécule pouvant être administrée par voie orale ou par injection, SENS-401 a obtenu la désignation de médicament orphelin en Europe, pour le traitement de la surdité brusque (Sudden Sensorineural Hearing Loss - SSNHL), et auprès de la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis, pour la prévention de l'ototoxicité induite par le cisplatine dans la population pédiatrique.

A propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des pathologies de l'oreille interne telles que les vertiges sévères, les acouphènes ou la perte auditive. Deux produits sont en développement clinique, le Séliforant (SENS-111) en phase 2 dans la vestibulopathie unilatérale aigüe et l'arazasetron (SENS-401) qui a démarré, au second semestre 2018, une phase 2 dans la surdité brusque

(Sudden Sensorineural Hearing Loss). Fondée au sein de l'Inserm, la Société bénéficie d'une forte expérience en R&D pharmaceutique et d'une plate-forme technologique complète pour développer des médicaments first-in-class facilement administrables, notamment par voie orale, visant le traitement et la prévention de la perte auditive et des symptômes de crises de vertige et d'acouphènes. Basée à

Montpellier, Sensorion a bénéficié du soutien financier de BPI France, à travers le fonds InnoBio, et d'Inserm Transfert Initiative et d'autres investisseurs institutionnels tels que Novalis LifeSciences.

Sensorion est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le mois d'avril 2015.

www.sensorion-pharma.com

Contacts

Sensorion Nawal Ouzren CEO contact@sensorion-pharma.com Tél : +33 (0)4 67 20 77 30

Relations Presse - Alize RP Tatiana Vieira sensorion@alizerp.comLabel : SENSORION ISIN : FR0012596468 Mnemonic : ALSEN

Avertissement

Investor Relations - International LifeSci Advisors LLC

Chris Maggos - Managing Director, Europe chris@lifesciadvisors.com

Tél. : +41 79 367 6254

