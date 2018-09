Sensorion : présentera trois posters lors de l’IEB Workshop 2018, le congrès annuel européen sur l’oreille interne. Lire

Sensorion présentera trois posters lors de l'IEB Workshop 2018, le congrès annuel européen sur l'oreille interne

Montpellier, le 03 Septembre 2018 (07h30)- Sensorion (FR0012596468 - ALSEN),

société de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements contre les maladies de l'oreille interne, annonce qu'elle présentera trois posters lors du 55ème

congrès européen Inner Ear Biology Workshop(IEB 2018), qui aura lieu du 6 au 8 septembre 2018, au Charité Campus Mitte de Berlin, en Allemagne. Cette édition 2018 du congrès IEB aura pour objet la physiologie, les pathologies et les thérapies liées à l'oreille interne.

Veuillez trouver ci-dessous le détail des présentations :

Titre : Étude comparative des lésions ototoxiques induites par le cisplatine dans des cultures primaires de neurones vestibulaires et cochléaires, à l'aide de l'imagerie des cellules vivantes sur plaques multi-puits Session : Ototoxicité et protection Date & Heure : Jeudi 6 septembre, de 13h00 à 14h00 (CEST) Lieu : Charité CrossOver Foyer Titre : Imagerie des cellules vivantes de l'ototoxicité induite par la gentamicine dans des cultures d'explants de l'organe de Corti comme technique de criblage cellulaire à haute contenu (HCS) Session : Ototoxicité et protection Date & Heure : Jeudi 6 septembre, de 13h00 à 14h00 (CEST) Lieu : Charité CrossOver Foyer Titre : Évaluation fonctionnelle électro-physiologique de cultures de neurones primaires vestibulaires et cochléaires, à l'aide d'enregistrements par des matrices de microélectrodes Session : Système vestibulaire Date & Heure : Jeudi 6 septembre, de 13h00 à 14h00 (CEST) Lieu : Charité CrossOver Foyer

A propos de l'IEB 2018

Depuis plus d'un demi-siècle, l'Inner Ear Biology Workshop rassemble chaque année des

chercheurs et médecins autour de problématiques liées à l'oreille interne. Au fil des ans, les connaissances amassées par les participants ont contribué à la réalisation de progrès techniques significatifs, notamment du point de vue des appareils auditifs. Plusieurs protéines caractéristiques de l'oreille interne, telles que la prestine, la pendrine ou

l'otoferline, ont ainsi été découvertes et analysées, mais de nombreux éléments échappent encore à la compréhension des chercheurs et cliniciens.

Cette édition 2018 du congrès IEB portera sur la physiologie, les pathologies et les thérapies liées à l'oreille interne. Au programme, des invités réputés dans le champ de l'oreille interne donneront des conférences sur des sujets de pointe, qui serviront de base aux discussions et contribueront à la poursuite des recherches translationnelles en cours, ainsi qu'à la découverte de traitements innovants. Des ateliers pratiques seront également disponibles pour les participants désireux d'approfondir leurs compétences.

Chercheurs et cliniciens auront en outre l'occasion de présenter leurs découvertes les plus récentes lors de nombreuses présentations orales et de poster.

A propos de Sensorion

Sensorion est une société de biotechnologie spécialisée dans le traitement des pathologies de l'oreille interne telles que les vertiges sévères, les acouphènes ou la perte auditive. Deux produits sont en développement clinique, le SENS-111 en phase 2 dans la névrite vestibulaire aigue et le

SENS-401 ayant terminée une étude de phase 1. Fondée au sein de l'Inserm, la Société bénéficie d'une forte expérience en R&D pharmaceutique et d'une plate-forme technologique complète pour développer des médicaments first-in-class facilement administrables, notamment par voie orale, visant le traitement et la prévention de la perte auditive et des symptômes de crises de vertige et d'acouphènes. Basée à Montpellier, Sensorion a bénéficié du soutien financier de

BPIfrance, à travers le fonds InnoBio, et d'Inserm Transfert Initiative et d'autres investisseurs institutionnels tels que Novalis LifeSciences.

Sensorion est cotée sur Euronext Growth Paris depuis le mois d'avril 2015.

www.sensorion-pharma.com

