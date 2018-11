Sensorion : recrutement achevé pour la phase 2a d'une étude

27/11/2018 | 08:10

Sensorion annonce avoir terminé le recrutement et le dosage des patients dans le cadre d'une étude de phase 2a visant à confirmer que le Séliforant n'affecte pas la vigilance et les fonctions cognitives des patients durant un dysfonctionnement vestibulaire.



'Le maintien de ces deux fonctions est très important puisque les médicaments prescrits aujourd'hui contre les vertiges comme la Méclizine, sont sédatifs et empêchent le patient d'être en pleine capacité de ses moyens durant le traitement', explique la société.



Les données précliniques et cliniques collectées durant l'étude de phase 1 ont confirmé la capacité du Séliforant à moduler le système vestibulaire, à réduire les symptômes associés au dysfonctionnement vestibulaire, tout en étant sûr et bien toléré par les volontaires sains.



