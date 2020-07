Sensorion : nomme le Docteur Edwin Moses, ex-PDG d'Ablynx, au poste de Président du Conseil d'Administration

Regulatory News :

Sensorion (Paris : ALSEN) (FR0012596468 – ALSEN / éligible PEA-PME) société biotechnologique pionnière au stade clinique dédiée au développement de thérapies innovantes pour restaurer, traiter et prévenir dans le domaine des pertes d’audition, annonce aujourd'hui la nomination d'Edwin Moses, ancien Président-directeur général d'Ablynx, au poste de Président de son Conseil d'Administration.

Edwin apporte plus de 25 ans d'expérience de direction en tant que Président-directeur général et président de plusieurs sociétés du secteur des sciences de la vie. Il a été président puis Président-directeur général d'Ablynx pendant 14 ans, a piloté sa croissance et transformé cette petite organisation centrée sur la recherche en l'une des sociétés de biotechnologie les plus prospères d'Europe, cotée sur les bourses Euronext Bruxelles et sur le NASDAQ, jusqu'à son acquisition par Sanofi en 2018 pour 3,9 milliards d'euros. De même, il a piloté la croissance, l’introduction en bourse et la vente de la société d'ingrédients pharmaceutiques Oxford Asymmetry en tant que Président-directeur général, puis en tant que président entre 1993 et 2001. Edwin a levé plus de 500 millions d'euros en financement par actions et par emprunt et a négocié de nombreuses collaborations majeures avec des sociétés pharmaceutiques de premier plan. Il est actuellement Président des Conseils d’Administration d'Achilles Therapeutics Ltd, d'Avantium NV et de LabGenius Ltd et « operating partner » de Keensight Capital.

Patrick Langlois, Président sortant du Conseil d'Administration, a commenté : « C'est une opportunité extraordinaire pour Sensorion de compter Edwin Moses comme membre du Conseil d'Administration. Tous les membres sont unanimes pour saluer l'expérience exceptionnelle et les succès d'Edwin qui seront très bénéfiques pour la Société. À titre personnel, je suis convaincu que son expertise et sa contribution potentielle justifient également sa nomination en tant que Président du Conseil d'Administration, avec effet immédiat. Je suis persuadé, sur la base des réalisations récentes, que Sensorion, sous la direction d'Edwin Moses et de Nawal Ouzren, continuera à s'imposer comme un leader mondial dans le traitement des déficiences auditives ».

« Le principal programme de Sensorion, SENS-401, en essai clinique de phase 2, a un potentiel pour traiter les pertes auditives neurosensorielles soudaines, y compris celles fréquemment subies par les soldats après un traumatisme auditif, ainsi que d'autres formes de pertes auditives. En outre, le partenariat stratégique avec l'Institut Pasteur qui vise à découvrir et développer une large gamme de thérapies géniques dans le traitement des troubles auditifs rares peut aider de nombreuses personnes qui n'ont actuellement aucune option thérapeutique satisfaisante. Je me réjouis de prendre mes fonctions de Président du Conseil d’Administration à un moment aussi important du développement de Sensorion et j'ai hâte de rejoindre une équipe exceptionnelle qui soutient la Société dans cette aventure passionnante » déclare Edwin Moses.

« Nous sommes honorés et heureux d'accueillir Edwin comme Président du Conseil d’Administration de Sensorion. Il apporte une expérience inestimable dans tous les domaines du management de sociétés biotechnologiques incluant notamment la recherche et le développement clinique, le financement, les aspects réglementaires, ainsi que les partenariats et les fusions et acquisitions. Sa nomination renforce notre équipe de direction et donnera un nouvel élan au développement de notre pipeline en pleine expansion dans le domaine des pertes auditives, qui comprend des programmes de thérapie génique pour les formes monogéniques de perte auditive ainsi que le développement clinique de notre produit phare SENS-401 pour le traitement de la perte auditive neurosensorielle soudaine, pour lequel nous prévoyons de présenter des données cliniques de phase 2 mi-2021 », déclare Nawal Ouzren, Directrice Générale de Sensorion. « J'exprime ma profonde reconnaissance à Patrick Langlois pour son dévouement en tant que Président du Conseil d’Administration de Sensorion au cours des cinq dernières années. Ses connaissances et son expertise ont été des atouts majeurs qui ont guidé la Société pendant cette importante période de transition. Il nous laisse dans une position solide, et nous lui souhaitons tout le succès possible pour l'avenir ».

