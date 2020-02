Sensys Gatso Group AB (publ) : son intuition était bonne

La société avait annoncé la semaine dernière, s'attendre à être sélectionnée pour ce contrat, c'est désormais chose faite. Il s'agit d'un contrat comprenant un accord sur la livraison d'équipements et de logiciels pour 13.7M USD, et un contrat de maintenance pour 1.6M USD par an (pendant 4 ans). La livraison concerne principalement des Gatso Série T, autrement dit, des radars :

Ils seront installés sur l'ensemble du territoire par Sensys Gatso USA, avec la collaboration d'entreprises locales comme ICE, RACSA ou encore Lanprosa.

Le déploiement débutera au troisième trimestre 2020 et se terminer un an plus tard.

Cette annonce a permis de rassurer les investisseurs sur la légitimité de la hausse lors de la préannonce (+11% lors de la séance du 7), faisant progresser le titre de 4% en début d'après-midi.