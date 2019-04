Senvion SA : la crise de liquidités enfonce le titre 0 09/04/2019 | 10:02 Envoyer par e-mail :

La situation se complique pour Senvion : la petite entreprise allemande qui conçoit des éoliennes se débat toujours pour trouver des fonds. Elle a annoncé hier soir que les discussions continuent avec ses créanciers et avec son actionnaire principal pour trouver une issue, mais prévient aussi que le management examine toutes les issues "judiciaires et extrajudiciaires" envisageables.



A Francfort, le titre coule de plus de 30% en matinée, à 0,77 EUR. Il a perdu près de 90% en un an et se retrouve loin, très loin de son pic de 16,71 EUR touché en octobre 2016.

Senvion aurait besoin de quelque 100 millions d'euros d'argent frais, aux dernières rumeurs. L'entreprise dispose d'un carnet de commandes bien garni mais une gestion discutable et le retard pris par certains projets l'ont plongé dans une crise de liquidités compliquée par le rachat par des fonds spéculatifs d'une partie de sa dette. Reuters précise que le principal actionnaire, le fonds Centerbridge, aurait déjà injecté 40 millions d'euros en janvier.

