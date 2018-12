Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt, le 27 décembre 2018

Abandon du projet de cession des activités Graphique et Papiers de création d'Arjowiggins

Les négociations engagées en juillet 2018 avec Fineska BV (groupe Andlinger & Company) pour la cession des activités Graphique et Papiers de création d'Arjowiggins se sont poursuivies dans un contexte extrêmement dégradé des conditions de marché, frappées notamment par des hausses successives et très significatives du prix de la pâte et, dans une moindre mesure, de l'énergie.

Dans ce contexte et compte tenu également du manque de visibilité sur l'exercice 2019, Fineska BV a mis un terme au processus d'acquisition.

En conséquence de cette décision, Sequana examine les différentes options stratégiques qu'elle peut mettre en œuvre.

A propos de Sequana

Sequana (Euronext Paris : SEQ), acteur majeur du secteur papetier, détient des positions de leader dans chacun de ses deux métiers avec :

Antalis : n°1 de la distribution professionnelle de papiers et de produits d'emballage industriel et 2 ème distributeur de supports de communication visuelle en Europe. Présent dans 41 pays, Antalis emploie environ 5 500 collaborateurs.

: n°1 de la distribution professionnelle de papiers et de produits d'emballage industriel et 2 distributeur de supports de communication visuelle en Europe. Présent dans 41 pays, Antalis emploie environ 5 500 collaborateurs. Arjowiggins : producteur mondial de papiers recyclés et de spécialité, la société emploie environ 2 300 personnes.

Avec environ 7 800 collaborateurs dans le monde, Sequana a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros en 2017.

Sequana

Analystes & Investisseurs

Xavier Roy-Contancin

01 58 04 22 80

Communication

Sylvie Noqué

01 58 04 22 80

contact@sequana.com

www.sequana.com

Image Sept

Claire Doligez

Priscille Reneaume

01 53 70 74 25

cdoligez@image7.fr

preneaume@image7.fr



Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-56414-abandon-du-projet-de-cession-des-activites-graphique-et-papiers-de-creation-darjowiggins.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews