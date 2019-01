Sequana : Certaines des sociétés d'Arjowiggins au Royaume-Uni prévoient de se placer sous administration judiciaire15/01/2019 - PDF - 217.55 Ko

Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt, le 15 janvier 2019

Certaines des sociétés d'Arjowiggins au Royaume-Uni prévoient de se placer sous administration judiciaire

Dans le prolongement des procédures collectives ouvertes en France à la demande d'Arjowiggins et de certaines de ses filiales, les conseils d'administration de certaines sociétés d'Arjowiggins au Royaume-

Uni ont décidé de demander la désignation d'un administrateur (Administrator) pour les sociétés AW UK Holdings Ltd, Arjo Wiggins Fine Papers Ltd, ArjoWiggins Chartham Ltd, AW UK Holdings Ltd, Arjowiggins Sourcing Ltd, Arjobex Ltd et Performance Papers Ltd. Ces sociétés exploitent les usines de Stoneywood, de Chartham et de Clacton.

Ces procédures permettront, sous l'égide des administrateurs judiciaires désignés, de rechercher toutes les solutions favorisant la reprise des activités d'Arjowiggins.

À propos de Sequana

Sequana (Euronext Paris : SEQ) a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros en 2017 avec :  Antalis : leader européen de la distribution professionnelle de papiers et de produits d'emballage industriel et n°2 en communication visuelle. Présent dans 41 pays, Antalis emploie environ 5 500 collaborateurs.

 Arjowiggins : producteur de papiers recyclés et de spécialité, le groupe emploie environ 2 300 personnes.

