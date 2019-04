Sequana : Démenti du 11 avril 2019

Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt, le 11 avril 2019



À la suite d'informations parues dans la presse écrite et en ligne, depuis le 9 avril 2019, faisant état de propos contenus dans un courrier adressé à Sequana par les avocats des représentants des salariés d'Arjowiggins Papiers Couchés et Arjowiggins Le Bourray, Sequana dément formellement les allégations portées à son encontre et réserve l'intégralité de ses droits à l'égard de leurs auteurs.

Les flux financiers entre Arjowiggins Papiers Couchés et Arjowiggins Le Bourray, d'une part, et les sociétés du groupe Sequana mises en cause, d'autre part, sont des flux courants et habituels intervenus à des conditions normales, principalement pour l'achat de matières premières indispensables à l'exploitation des usines d'Arjowiggins Papiers Couchés et Arjowiggins Le Bourray et également au titre d'accords de distribution en place depuis de nombreuses années.



