Sequana : Évolution de la gouvernance de Sequana

Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt, le 26 juillet 2018

Évolution de la gouvernance de Sequana



Sequana annonce que Bpifrance Participations a fait part à la société de sa décision de démissionner à effet de ce jour de son mandat d'administrateur de Sequana, compte tenu à la fois de sa position d'actionnaire et de prêteur.

Le conseil d'administration reste composé de six membres et remplit les conditions légales et du code Afep-Medef en matière d'indépendance et de parité.

A propos de Sequana

Sequana (Euronext Paris : SEQ), acteur majeur du secteur papetier, détient des positions de leader dans chacun de ses deux métiers avec :

Antalis : n°1 groupe de distribution professionnelle de papiers et de produits d'emballage industriel et

2 ème distributeur de supports de communication visuelle en Europe. Présent dans 43 pays, Antalis emploie environ 5 500 collaborateurs.

: n°1 groupe de distribution professionnelle de papiers et de produits d'emballage industriel et 2 distributeur de supports de communication visuelle en Europe. Présent dans 43 pays, Antalis emploie environ 5 500 collaborateurs. Arjowiggins : producteur mondial de papiers recyclés et de spécialité, la société emploie environ

2 300 personnes.

Avec environ 7 800 collaborateurs dans le monde, Sequana a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros en 2017.

Sequana

Analystes & Investisseurs

Xavier Roy-Contancin

01 58 04 22 80

Communication

Sylvie Noqué

01 58 04 22 80

contact@sequana.com

www.sequana.com

Image Sept

Claire Doligez

Priscille Reneaume

01 53 70 74 25

cdoligez@image7.fr

preneaume@image7.fr



