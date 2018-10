Sequana : Résultats à fin septembre 2018

Communiqué de presse

Boulogne-Billancourt, le 26 octobre 2018

Résultats à fin septembre 2018

Compte tenu des changements importants intervenus dans le périmètre Arjowiggins en 2017 et en 2018, les données opérationnelles présentées et commentées ci-dessous sont retraitées de la contribution des activités cédées ou en voie de l'être sur ces deux exercices, conformément à la norme IFRS 5.

Les données opérationnelles présentées et commentées ci-dessous correspondent ainsi uniquement à l'activité d'Antalis (contrôlée à hauteur de 75,2 % par Sequana), à l'activité résiduelle d'Arjowiggins (Arjobex) et aux coûts de structure de Sequana.

Principaux indicateurs opérationnels

En millions d'euros

Jan – Sept. 2018(3)

Jan – Sept. 2017(3)

Δ Chiffre d'affaires Antalis 1 730,5 1 769,8 - 2,2 % Autres activités(2) 28,2 26,5 NA TOTAL 1 758,7 1 796,3 - 2,1 % EBITDA(1) Antalis 50,3 59,6 - 15,6 % - Marge d'EBITDA Antalis 2,9 % 3,4% - 0,5 point Autres activités(2) & coûts opérationnels (4,6) (6,7) NA TOTAL 45,7 52,9 - 13,6 % Marge d'EBITDA consolidée 2,6 % 2,9 % - 0,3 point Résultat opérationnel courant 28,0 38,3(4) - 26,9 % Marge en % 1,6 % 2,1 % - 0,5 point



(1) Résultat opérationnel courant hors dotation aux amortissements et hors dotation et reprise des provisions.

(2) Les autres activités correspondent à l'activité résiduelle d'Arjowiggins et aux coûts de structure de Sequana.

(3) Conformément à la norme IFRS 5, les divisions Sécurité, Graphique et Papiers de création d'Arjowiggins sont classées en activités abandonnées dans les comptes au 30 septembre 2018 et le comparatif 2017.

(4) Y inclus un gain de 2,3 millions d'euros lié à une modification d'un régime de retraite chez Antalis.





Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 1 759 millions d'euros, en recul de 2,1 % (- 0,5 % à taux de change constants) par rapport au 30 septembre 2017.

L'EBITDA s'élève à 46 millions d'euros (- 15,6 %) contre 53 millions d'euros au 30 septembre 2017. La marge d'EBITDA s'établit à 2,6 % (- 0,3 point).

Le résultat opérationnel courant s'élève à 28 millions d'euros (- 26,9 %) contre 38 millions d'euros au 30 septembre 2017 qui incluait un gain de 2,3 millions d'euros lié à une modification d'un régime de retraite chez Antalis. La marge opérationnelle courante représente 1,6 % du chiffre d'affaires (- 0,5 point).





Performances opérationnelles d'Antalis

Lors du 3ème trimestre, période traditionnellement plus faible en ventes, le marché de la distribution de papiers a continué d'être en repli marqué en volumes, notamment en raison des hausses de prix liées à l'envolée du prix de la pâte à papier qui affectent la consommation.

Dans ce contexte, l'activité d'Antalis dans le secteur Papiers s'est inscrite en ligne avec le marché avec néanmoins une meilleure résistance dans le segment des papiers d'impression à plus forte valeur ajoutée. La bonne dynamique des ventes dans le secteur de l'Emballage s'est poursuivie sur le 3ème trimestre 2018 et a compensé partiellement la baisse des volumes en Papiers.

À fin septembre, le chiffre d'affaires d'Antalis s'établit ainsi à 1 730 millions d'euros, en retrait de 0,3 % à taux de change, nombre de jours ouvrés et périmètre constants (- 2,2 % en publié). L'impact négatif des devises (principalement livre sterling et franc suisse) s'est élevé à 28 millions d'euros.

L'EBITDA s'élève à 50 millions d'euros, en recul de 13,0 % à taux de change, nombre de jours ouvrés et périmètre constants (- 15,6 % en publié). Il intègre un effet défavorable de 2 millions d'euros lié à l'impact négatif des devises et à l'effet calendaire défavorable. Le taux de marge d'EBITDA s'établit à 2,9 % (- 0,5 point). L'impact négatif des devises, l'effet calendaire défavorable et la baisse des volumes en Papiers ont été partiellement compensés par l'amélioration du mix produits.

Au regard de l'évolution de ses performances opérationnelles, Antalis confirme qu'à périmètre et taux de change constants, Antalis devrait réaliser un chiffre d'affaires 2018 en léger recul par rapport à celui réalisé au titre de l'exercice 2017 et dégager une marge d'EBITDA entre 3,0 % et 3,4 %.

Par ailleurs, dans le contexte actuel de baisse des volumes dans le marché du papier, le secteur de la distribution connait des opérations de consolidation. Fort de sa position de leader, Antalis entend y jouer un rôle.





Événements des neuf premiers mois de l'exercice

Le processus de cession des activités Graphique et Papiers de création, annoncé le 9 juin 2018, se poursuit et devrait être finalisé avant la fin du 4ème trimestre 2018.

Par ailleurs, dans le litige qui oppose Sequana au groupe British American Tobacco (BAT), la société reste toujours dans l'attente de la décision de la cour d'appel à Londres qui devrait intervenir avant la fin du 4ème trimestre 2018.





À propos de Sequana

Sequana (Euronext Paris : SEQ), acteur majeur du secteur papetier, détient des positions de leader dans chacun de ses deux métiers avec :

Antalis : n°1 groupe de distribution professionnelle de papiers et de produits d'emballage industriel et 2 ème distributeur de supports de communication visuelle en Europe. Présent dans 41 pays, Antalis emploie environ 5 500 collaborateurs.

: n°1 groupe de distribution professionnelle de papiers et de produits d'emballage industriel et 2 distributeur de supports de communication visuelle en Europe. Présent dans 41 pays, Antalis emploie environ 5 500 collaborateurs. Arjowiggins : producteur mondial de papiers recyclés et de spécialité, la société emploie environ 2 300 personnes.

Avec environ 7 800 collaborateurs dans le monde, Sequana a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros en 2017.





