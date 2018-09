Sequana : cession du site Arjowiggins de Wizernes

12/09/2018 | 09:29

Dans un communiqué laconique, Arjowiggins a annoncé mardi soir la cession de son site industriel de Wizernes, dont la production a cessé en juin 2015, à la société Wizpaper. Les termes financiers de la transaction n'ont pas été précisés.



'Cette transaction n'a pas d'impact significatif sur les résultats et la situation financière d'Arjowiggins', a seulement indiqué la filiale de Sequana spécialisée dans la production de papiers recyclés et de spécialité.



