Sequana : demande d'administration judiciaire outre-Manche

15/01/2019 | 08:43

Sequana annonce que la désignation d'un 'administrator' pour certaines sociétés de sa filiales Arjowiggins au Royaume Uni a été demandée par leurs conseils d'administration, des sociétés exploitant les usines de Stoneywood, de Chartham et de Clacton.



Ces sociétés britanniques d'Arjowiggins prévoient ainsi de se placer sous administration judiciaire, dans le prolongement des procédures collectives ouvertes en France à la demande d'Arjowiggins et de certaines de ses filiales.



'Ces procédures permettront, sous l'égide des administrateurs judiciaires désignés, de rechercher toutes les solutions favorisant la reprise des activités d'Arjowiggins', explique le groupe papetier diversifié.



