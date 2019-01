Sequana : demande de procédure de sauvegarde pour Arjowiggins

07/01/2019 | 10:51

Sequana indique que sa filiale Arjowiggins et les sociétés Arjowiggins Papers et Arjowiggins Creative Papers en France prévoient de demander au tribunal de commerce de Nanterre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde afin de protéger leurs intérêts.



Certaines filiales françaises d'Arjowiggins vont déposer une demande de mise en redressement judiciaire. Ces demandes seront entendues par le tribunal de commerce le 8 janvier. Les filiales Priplak et Arjobex ne sont pas concernées par ces procédures.



Le groupe papetier justifie ces demandes par 'un contexte extrêmement dégradé des conditions de marché' et par l'abandon par Fineska BV de l'acquisition des activités graphique et papiers de création, annoncé le 27 décembre dernier.



