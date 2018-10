Sequana : marges en retrait sur neuf mois

26/10/2018 | 08:16

Sequana publie pour les neuf premiers mois de 2018 un résultat opérationnel courant en baisse de 26,9% à 28 millions d'euros, soit une marge de 1,6% du chiffre d'affaires (-0,5 point), et un EBITDA en retrait de 15,6% à 46 millions, soit une marge de 2,6% (-0,3 point).



Le chiffre d'affaires consolidé du groupe papetier diversifié -maison-mère notamment d'Antalis- s'élève à 1.759 millions d'euros, en recul de 2,1% (-0,5% à taux de change constants) par rapport au 30 septembre 2017.



Sequana ajoute que la finalisation de son processus de cession des activités graphique et papiers de création, ainsi que la décision de la cour d'appel à Londres dans son litige avec BAT, devraient intervenir avant la fin du quatrième trimestre 2018.



