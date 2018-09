Sequana : période d'observation réouverte pour trois mois

21/09/2018 | 08:52

Sequana annonce que la Cour d'appel de Versailles a décidé de rétracter le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 juin 2017 arrêtant le plan de sauvegarde de Sequana, ce qui a pour effet de rouvrir la période d'observation pour trois mois.



Le groupe papetier prend acte de cette décision qui n'affecte pas son exploitation ni celle de ses filiales et examine les voies de recours possibles. Il soumettra un nouveau plan de sauvegarde au tribunal de commerce dans le délai imparti de trois mois.



Dans un arrêt distinct, la Cour d'appel a confirmé la décision du tribunal de commerce qui avait confirmé l'ordonnance autorisant la distribution par Sequana d'un dividende en actions Antalis et par voie de conséquence l'introduction en bourse d'Antalis.



