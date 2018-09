Sequana : perte de 71 ME au 30 juin 2018

25/09/2018 | 08:05

Le chiffre d'affaires consolidé s'inscrit à 1 197 millions d'euros au 30 juin 2018, en baisse de 2,1 % (- 0,7 % à taux de change constants) par rapport au 30 juin 2017.



L'EBITDA s'élève à 33 millions d'euros (- 15,1 %) contre 39 millions d'euros au 30 juin 2017. La marge d'EBITDA s'établit à 2,7 % (- 0,4 point).



Le résultat opérationnel courant s'élève à 22 millions d'euros (- 24,9 %) contre 30 millions d'euros au 30 juin 2017 qui incluait un gain de 2,3 millions d'euros lié à une modification d'un régime de retraite chez Antalis.



' Sequana a enregistré des charges non récurrentes nettes de 78 millions d'euros, incluant principalement 56 millions d'euros de dépréciation du goodwill historique de Sequana sur Antalis (sans impact sur la trésorerie du groupe) ainsi que 17 millions de coûts de restructuration et de refinancement d'Antalis ' indique le groupe.



Le résultat net - part du groupe est une perte de 71 millions d'euros contre un bénéfice de 3 millions d'euros au 1er semestre 2017.



