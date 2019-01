Sequana : suspension de la cotation demandée

07/01/2019 | 08:39

Le groupe papetier diversifié Sequana indique avoir demandé à Euronext Paris la suspension de la cotation de son action à la Bourse de Paris dans l'attente de communiqués qui seront diffusés dans les prochains jours.



Pour rappel, Sequana a réalisé un chiffre d'affaires de 2,8 milliards d'euros en 2017 avec ses filiales Antalis (distribution professionnelle de papiers et de produits d'emballage industriel, communication visuelle) et Arjowiggins (papiers recyclés et de spécialité).



