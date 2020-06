Sequans Communications S A : Rapport spécial du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 26 juin 2020

SEQUANS COMMUNICATIONS

Société anonyme au capital de 1.911.742,92 Euros Siège social : 15-55 Bd Charles de Gaulle - 92700 COLOMBES

RCS Nanterre 450 249 677

RAPPORT SPECIAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 Juin 2020

RELATIF AUX OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS (SO) ET ACTIONS GRATUITES

Mesdames, Messieurs,

I - En premier lieu, nous vous rendons compte ci-après des opérations réalisées au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2019, relatives aux options de souscription d'actions (en application de l'article L.225-184 du Code de commerce).

I.1 -

Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif des opérations intervenues au cours de l'exercice écoulé :

Plan n°2009

Date de l'assemblée générale

Date du conseil d'administration

Nombre d'options attribuées

Nombre d'options annulées

Nombre d'options exercées

Prix d'exercice des options

Date d'expiration des options

Tranche 112/06/2009

Plan n°2011

Tranche 108/03/2011

15/07/2009

20/10/2011

_

_

11.500

90.000

_

_

€4,048

$5,65

15/07/2019

Plan n°2012

Tranche 2

26/06/2012

Plan n°2012

Tranche 1

26/06/2012

24/07/2012

_

46.800

_

$1,91

20/10/2021

13/12/2012

_

51.400

_

$2,04

24/07/2022

Plan n°2012

Tranche 1

26/06/2012

23/04/2013

_

9.600

_

$1,56

13/12/2022

23/04/2023

Plan n°2013

Tranche 1

Date de l'assemblée générale

Date du conseil d'administration

Nombre d'options attribuées

Nombre d'options annulées

Nombre d'options exercées

Prix d'exercice des options

Date d'expiration des options

25/06/2013 23/07/2013

Plan n°2013

Tranche 1

25/06/2013 12/12/2013

_

_

9.600

55.500

_

_

$1,56

$1,90

23/07/2023

Plan n°2013

Tranche 1

25/06/2013 25/03/2014

Plan n°2014

Tranche 1

26/06/2014 21/10/2014

_

3.000

_

$2,79

12/12/2023

_

20.108

_

$1,61

25/03/2024

21/10/2024

Plan n°2014 Plan n°2014 Tranche 1 26/06/2014 26/06/2014 11/12/2014 24/03/2015 _ _ 50.400 10.362 _ _ $1,25 $1,76 11/12/2024 24/03/2025

Tranche 1

Plan n°2015 Plan n°2015 Plan n°2015 Plan n°2015 Plan n°2019 Tranche 1 Tranche 1 Tranche 1 Tranche 1 Tranche 1 Date de l'assemblée générale 29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015 29/06/2015 28/06/2019 Date du conseil d'administration 20/07/2015 19/10/2015 14/12/2015 26/04/2016 23/07/2019 Nombre d'options attribuées _ _ _ _ 60.000 Nombre d'options annulées 8.800 11.100 62.122 16.200 _ Nombre d'options exercées _ _ _ _ _ Prix d'exercice des options $1,55 $1,20 $1,97 $2,54 $0,90 Date d'expiration des options 20/07/2025 19/10/2025 14/12/2025 26/04/2026 23/07/2029

I.2 - En application de l'article L.225-184, figure ci-après le tableau récapitulant le nombre, le prix, et les dates d'échéance des options de souscription consenties au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2019 par la société Sequans Communications, à l'ensemble des salariés bénéficiaires, ainsi que le nombre de ceux-ci :

Options consenties Prix d'exercice Date d'échéance Salariés bénéficiaires 60.000 SO 2019-1 $0,90 23/07/2029 1

I.3 - Nombre, dates d'échéance et prix des options de souscription qui durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la Société ont été consenties à chacun de ces mandataires par la Société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 du Code de commerce :

Néant

I.4 - Nombre, dates d'échéance et prix des options de souscription consenties durant l'année au bénéfice de ces mandataires à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce :

Néant

I.5 - Nombre, dates d'échéance et prix des actions souscrites ou achetées durant l'exercice par les mandataires sociaux de la Société en levant une ou plusieurs des options détenues sur (i) la Société, (ii) les sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 du code de commerce et/ou (iii) les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce :

Néant

I.6 - Nombre, dates d'échéance et prix des options de souscription consenties durant l'année, par la Société et par les sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions prévues à l'article L. 225-180 du code de commerce à chacun des dix salariés de la Société, non mandataires sociaux, dont le nombre d'options ainsi consenties est le plus élevé :

Néant

II. En second lieu, nous vous rendons compte ci-après des opérations réalisées au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2019, relatives aux actions gratuites (en application de l'article L.225-197-4 du Code de commerce).

II.1 - Vous trouverez ci-après un tableau récapitulatif des opérations intervenues au cours de l'exercice écoulé :

Date de l'assemblée générale

Date du conseil d'administration

Nombre d'actions gratuites attribuées

Nombre d'actions gratuites annulées

Nombre d'actions gratuites acquises

Valeur des actions gratuites au jour de l'attribution

Plan n°2016

Tranche 1

28/06/2016 26/07/2016

_

1.097 13.354

$2,01

Plan n°2017

Tranche 1

Date de l'assemblée générale

Date du conseil d'administration

Nombre d'actions gratuites attribuées

Nombre d'actions gratuites annulées

Nombre d'actions gratuites acquises

Valeur des actions gratuites au jour de l'attribution

30/06/2017 25/7/2017

Plan n°2017 Plan n°2016 Plan n°2016 Plan n°2016 Plan n°2016 Plan n°2016 Tranche 1 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016 12/12/2016 07/2/2017 07/2/2017 27/4/2017 27/4/2017 _ _ _ _ _ 11.318 _ 617 1.407 _ 128.464 936 48.592 3.028 1.562 $1,73 $2,29 $2,29 $3,29 $3,29 Plan n°2017 Plan n°2017 Tranche 1 Tranche 2

Tranche 2

30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017 30/06/2017

25/7/2017

_ _

_ _

43.523

2.812

$3,67

Plan n°2017

Tranche 3

Plan n°2017

Tranche 1

25/7/2017

24/10/2017 24/10/2017 12/12/2017 12/12/2017

_

75.000

_

860

_

$3,67

2.574

$3,67

Plan n°2017

Tranche 2

_

5.000

_

$1,84

_

28.506 86.657

_

3.400 55.176

$1,84

$1,78

$1,78

Plan n°2017

Tranche 1

Date de l'assemblée générale

Date du conseil d'administration

Nombre d'actions gratuites attribuées

Nombre d'actions gratuites annulées

Nombre d'actions gratuites acquises

Valeur des actions gratuites au jour de l'attribution

30/06/2017 06/2/2018

Plan n°2017

Tranche 1

30/06/2017 24/4/2018

_ _

_ _

166.025

34.681

$1,73

Plan n°2018

Tranche 1

29/06/2018 23/10/2018

Plan n°2018

Tranche 2

29/06/2018 23/10/2018

_ _

_

12.500

2.811

$1,65

_

$1,35

$1,35

Plan n°2018

Tranche 1

29/06/2018 18/12/2018

_

35.900 264.412

Plan n°2018

Tranche 2

29/06/2018 18/12/2018

_

13.000

_

$0,95

$0,95

Plan n°2018 Plan n°2018 Plan n°2018 Plan n°2018 Plan n°2018 Plan n°2019 Plan n°2019 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 2 Tranche 1 Tranche 1 Date de l'assemblée générale 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 29/06/2018 28/06/2019 28/06/2019 Date du conseil 05/02/2019 05/02/2019 23/04/2019 23/04/2019 23/04/2019 29/10/2019 17/12/2019 d'administration Nombre d'actions gratuites 9.500 2.500 10.000 12.000 129.450 80.000 3.936.768 attribuées Nombre d'actions gratuites _ _ _ _ _ _ _ annulées Nombre d'actions gratuites _ _ _ _ _ _ _ acquises Valeur des actions gratuites au $0,92 $0,92 $1,15 $1,15 $1,15 $0,91 $0,725 jour de l'attribution

II.2 Nombre et valeur des actions qui, durant l'exercice clos et à raison des mandats et fonctions exercées dans la Société, ont été attribuées gratuitement à chacun de ces mandataires par la Société et par celles qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2 du Code de commerce :

Actions consenties Valeur des actions gratuites au jour de l'attribution Mandataire 800.000 actions gratuites $0,725 Georges Karam, CEO Sequans Communications SA

II.3 Nombre et valeur des actions qui ont été attribuées gratuitement, durant l'exercice clos à chacun de ces mandataires, à raison des mandats et fonctions qu'ils y exercent, par les sociétés contrôlées au sens de l'article L.233-16 du Code de commerce :

Néant

II.4 Nombre et valeur des actions qui, durant l'exercice clos, ont été attribuées gratuitement par la société et par les sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 225-197-2, à chacun des dix salariés de la société non mandataires sociaux dont le nombre d'actions attribuées gratuitement est le plus élevé :

Attributaire Fonctions exercées Société concernée Nombre d'actions Valeur des actions gratuites au jour de l'attribution BUDA Fabien VP R&D Sequans Communications S.A. 160.000 6.500 $0,725 $1,15 CHOATE Deborah Chief Financial Officer Sequans Communications S.A. 240.000 8.950 $0,725 $1,15 DEBRAY Bertrand Chief Operator Officer Sequans Communications S.A. 240.000 8.500 $0,725 $1,15 DUTRONC Didier Chief Marketing Officer Sequans Communications S.A. 160.000 8.500 $0,725 $1,15 KEDAR Danny VP Business Unit IOT Sequans Communications Israel. 160.000 6.000 $0,725 $1,15 KOCH Cedrik Director R&D - software Sequans Communications S.A. 40.000 5.000 $0,725 $1,15 MCCARTNEY Paul VP sales Sequans Communications Inc 60.000 $0,90 SIBONY Laurent Senior Director R&D Sequans Communications S.A. 40.000 5.500 $0,725 $1,15 TALUJA Nikhil WW VP Sales Sequans Communications Inc 179.200 9.000 $0,725 $1,15 WALDBURGER Hugues VP Business Unit HMR Sequans Communications S.A. 160.000 6.000 $0,725 $1,15

II.5 Nombre et valeur des actions qui, durant l'exercice clos, ont été attribués gratuitement par la société et par les sociétés qui lui sont liées à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartitiondes actions attribuées entre les catégories de ces bénéficiaires :

Actions consenties Valeur des actions gratuites au jour de l'attribution Salariés bénéficiaires 3.936.768 actions gratuites $0,725 174 80.000 actions gratuites $0,91 4 12.000 actions gratuites $0,92 8 151.450 actions gratuites $1,15 31

Les actions ainsi consenties se répartissent comme suit entre les catégories de ces bénéficiaires :

121 salariés de Sequans Communications SA

18 salariés de Sequans Communications Ltd

13 salariés de Sequans Communications Inc

6 salariés de Sequans Communications Israël Ltd.

7 salariés de Sequans Communications Lte Pte.

17 salariés, non-résident français, des bureaux de représentations étrangers de Sequans Communications S.A.

Fait à Colombes, Le 27 avril 2020.

___________________________________ Le Conseil d'administration