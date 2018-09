Serge Ferrari : hausse de 22% du ROC au 1er semestre

12/09/2018 | 13:45

Serge Ferrari publie un résultat net presque divisé par trois à 0,9 millions d'euros au titre du premier semestre 2018, après des coûts exceptionnels liés à l'arrêt des activités Vinyloop, mais un résultat opérationnel courant en hausse de 21,6% à 4,8 millions.



Le fabricant de matériaux composites souples a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8,6% à plus de 96,6 millions d'euros, avec une hausse de 10,7% à taux de changes constants à laquelle toutes les zones géographiques ont contribué.



Pour le second semestre 2018, la société a pour priorité d'accroitre l'efficacité de ses unités industrielles de façon à améliorer sa rentabilité opérationnelle et accélérer son développement commercial à l'international.



