SergeFerrari : A suivre aujourd'hui

Serge Ferrari Group, créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples innovants a réalisé au premier semestre 2018 un chiffre d'affaires en hausse de 10,7% à change constant à 96,648 millions d'euros et un résultat opérationnel en croissance de 21,6% à 4,817 millions. L’Ebitda ajusté s’élève à 9,7 millions contre 9,1 millions d’euros au 30 juin 2017, et représente 10,1% du chiffre d’affaires. Le résultat net atteint 903 000 euros, contre 2,548 millions un an plus tôt. Un repli qui s'explique par 2 millions de coûts exceptionnels liés à l'arrêt des activités Vinyloop.Concernant ses perspectives, le groupe a pour priorité sur le second semestre d'accroître l'efficacité de ses unités industrielles pour améliorer sa rentabilité opérationnelle et accélérer son développement commercial à l'international. Serge Ferrari Group vise également une progression de son résultat opérationnel courant pour l'ensemble de l'exercice.