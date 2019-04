SergeFerrari : AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION AGM DU 16 MAI 2019 - BALO DU 8 AVRIL 2018

QUATR IE ME RESOLUT IO N ( CO N V E N T I O N S R E G L E M E N T E E S )

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L.225- 38 du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte de la convention tacitement reconduite au cours de l'exercice écoulé, prend acte de la convention conclue au cours de l'exercice écoulé et prend acte des conventions conclues et autorisées antérieurement qui se sont poursuivies.

L'Assemblée générale constate qu'il lui a été fait, sur ces conventions, le rapport spécial pris en application des dispositions des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve la convention tacitement reconduite, approuve la convention conclue au cours de l'exercice écoulé ainsi que les conclusions de ce rapport.

CI NQU IE ME RESOLUT IO N (PO L I T IQ U E D E R E M U N E R A T IO N D U PR E S I D E N T D U CO N S E IL D 'A D M IN IS T R A T I O N E T D I R E C T E U R G E N E R A L D E L A SO C IE T E - A P P R O B A T IO N D E S P R I N C IP E S E T C R IT E R E S D E D E T E R M I N A T IO N , D E R E P A R T IT IO N E T D 'A T T R IB U T IO N D E S E L E M E N T S F IX E S , V A R IA B L E S E T E X C E P T IO N N E L S C O M P O S A N T L A R E M U N E R A T IO N T O T A L E E T L E S A V A N T A G E S D E T O U T E N A T U R E A T T R IB U A B L E A U PR E S ID E N T D I R E C T E U R G E N E R A L )

Connaissance prise du rapport prévu par les dispositions de l'article L.225-37-2 du Code de commerce, l'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport précité et attribuables, en raison de ses mandats de Président du Conseil d'administration et de Directeur général à Monsieur Sébastien FERRARI.

SI X IEM E RESOLUT I ON (PO L IT I Q U E D E R E M U N E R A T IO N D E S D IR E C T E U R S G E N E R A U X D E L E G U E S D E L A SO C I E T E - A P P R O B A T IO N D E S P R I N C I P E S E T C R IT E R E S D E D E T E R M IN A T IO N , D E R E P A R T IT I O N E T D 'A T T R IB U T I O N D E S E L E M E N T S F I X E S , V A R IA B L E S E T E X C E P T I O N N E L S C O M P O S A N T L A R E M U N E R A T I O N T O T A L E E T L E S A V A N T A G E S D E T O U T E N A T U R E A T T R IB U A B L E A U X D IR E C T E U R S G E N E R A U X D E L E G U E S )

Connaissance prise du rapport prévu par l'article L.225-37-2 du Code de commerce, l'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuve les principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature présentés dans le rapport précité et attribuables, en raison de leur mandat aux Directeurs Généraux Délégués.

SE PTI EME RES OLUT ION (AP P R O B A T IO N D E L A R E M U N E R A T IO N 2018 D E M O N S IE U R SE B A S T IE N FERRARI, E N Q U A L IT E D E PR E S ID E N T DIR E C T E U R G E N E R A L D E L A SO C I E T E )

L'Assemblée générale, statuant en application de l'article L.225-100 alinéa II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé en raison de son mandat à Monsieur Sébastien FERRARI, en qualité de Président du Conseil d'administration et Directeur Général, tels que présentés dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 du Code de commerce.

HU IT IEME RE SOLUT ION (AP P R O B A T I O N D E L A R E M U N E R A T IO N 2018 D E MO N S IE U R R O M A IN FERRARI, EN Q U A L IT E D E DI R E C T E U R G E N E R A L D E L E G U E D E L A S O C IE T E )

L'Assemblée générale, statuant en application de l'article L.225-100 alinéa II du Code de commerce, approuve les éléments fixes, variables, et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice écoulé en raison de son mandat à Monsieur Romain FERRARI, en qualité de Directeur Général Délégué, tels que présentés dans le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 225-37 du Code de commerce.