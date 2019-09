SergeFerrari : Rapport Financier semestriel 2019

Rapport financier semestriel 2019 _______

SergeFerrari Group - Rapport semestriel condensé - 30 juin 2019 Rapport Financier semestriel 1er janvier - 30 juin 2019 (Article L 451-1-2 III du Code Monétaire et Financier Article 222-4 et suivants du Règlement Général de l'AMF) SergeFerrari Group Société Anonyme au capital de 4 919 703,60 euros Siège Social : ZI de La Tour du Pin - 38110 Saint Jean de Soudain 382 870 277 RCS Vienne Le présent rapport financier, relatif au semestre clos le 30 juin 2019, a été établi conformément aux dispositions des articles L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier et 222-4 et suivants du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers. Il a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 221-3 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers et peut être consulté sur le site www.sergeferraribourse.com Sommaire Attestation du responsable du rapport financier semestriel p 2 Rapport semestriel d'activité p 3 Résultats au 30 juin 2019 p 3 Description des principaux risques et incertitudes p 4 Principales transactions avec les sociétés liées p 4 Comptes semestriels consolidés condensés p 5 Compte de résultat consolidé p 6 Bilan consolidé p 8 Tableau de flux de trésorerie consolidé p 9 Tableau de variation des capitaux propres consolidés p 10 Notes aux comptes semestriels consolidés condensés p 11 Rapport des Commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle au 30 juin 2019 p 29 1

SergeFerrari Group - Rapport semestriel condensé - 30 juin 2019 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL J'atteste que, à ma connaissance, les comptes consolidés condensés pour le semestre clos le 30 juin 2019 ont été établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans le périmètre de consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l'exercice. Fait à Saint Jean de Soudain Le 11 septembre 2019 Sébastien Ferrari Président Directeur Général 2

SergeFerrari Group - Rapport semestriel condensé - 30 juin 2019 RAPPORT SEMESTRIEL D'ACTIVITE Chiffre d'affaires Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique 2ème 2ème Var. Var. 1er 1er Var. Var. trimestre trimestre change change semestre semestre change change (in 000's €) 2019 2018 courant constant 2019 2018 courant constant Europe 42 327 41 202 2,7% 2,9% 78 489 77 445 1,3% 1,5% Americas 5 814 5 051 15,1% 8,8% 9 370 8 498 10,3% 4,1% Asia - Africa - Pacific 7 021 6 651 5,6% 4,1% 13 507 10 702 26,2% 24,9% Chiffre d'affaires total 55 162 52 904 4,3% 3,6% 101 366 96 645 4,9% 4,4% Le Groupe a réalisé au cumul sur le 1er semestre de l'exercice 2019, une croissance organique de ses ventes de +4,4% à change constant, globalement en ligne avec son objectif de croissance organique annuelle de +4,5%. Au premier semestre, l'impact de la variation des changes sur la croissance du chiffre d'affaires s'établit à +0,5% (contre -2,1% en 2018). Il n'est pas reporté de variation de périmètre au titre du 1er semestre 2019. Les effets prix et mix produits ont contribué pour 2,9 % à la croissance des ventes enregistrées par le Groupe à fin juin. A change constant, les trois zones progressent favorablement sur ce premier semestre. On note la performance particulièrement forte de la région Asia-Africa-Pacific sous l'effet de projets d'architecture et d'infrastructure. L'Europe reste en légère progression au cumul du semestre et malgré un effet de base défavorable en particulier en Allemagne qui avait bénéficié de projets importants en 2018. La région Americas a compensé les effets du 1er trimestre et affiche sur le semestre +10,3% à taux de change courant et +4,1% à taux de change constant. Résultats Le résultat opérationnel s'établit à 6 547 milliers d'euros au 30 juin 2019 contre 4 817 milliers d'euros au 30 juin 2018. Endettement net et trésorerie Au 30 juin 2019, la dette nette, hors impact de l'adoption de IFRS 16, s'établit à 4 327 milliers d'euros contre une trésorerie nette de 658 milliers d'euros au 31 décembre 2018. La variation de trésorerie nette résulte notamment : D'une augmentation du besoin en fonds de roulement résultant de la saisonnalité de l'activité matériaux composites du groupe ;

Des investissements de renouvellement des équipements industriels du groupe conformément à sa politique historique ;

Du paiement du dividende 2018 au 6 juin 2019 3

SergeFerrari Group - Rapport semestriel condensé - 30 juin 2019 Perspectives SergeFerrari Group s'est donné pour priorités cette année de délivrer une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à 4,5% et d'améliorer son efficacité commerciale et opérationnelle. Ces objectifs sont tous deux confirmés. La croissance de l'activité de ce semestre, associée à une politique de maîtrise des coûts et une sélectivité dans les choix de ses projets de développement permet au Groupe de renouveler aujourd'hui avec confiance son objectif de nette amélioration de sa rentabilité opérationnelle dès le 1er semestre 2019. Au-delà du résultat d'opérationnel, il faut noter également que le résultat net part du groupe 2019, bénéficiera de la non-reconduction des coûts liés à la fermeture de l'unité Vinyloop et qui s'étaient élevés en 2018 à 2,04 millions d'euros. Enfin, le Groupe dispose d'une situation financière solide, et poursuit l'examen d'opportunités de croissance externe dans un objectif ciblé de se renforcer sur le plan commercial, produit ou technologique. Description des principaux risques et incertitudes Risques relatifs au marché sur lequel intervient la société Il n'existe pas d'évolution à souligner dans le domaine des risques relatifs au marché sur lequel intervient l'entreprise, tels que décrits dans le document de référence enregistré le 19 mars 2019. Risques opérationnels Il n'existe pas d'évolution à souligner dans le domaine des risques liés à l'activité, au risque de commercialisation, à l'outil industriel, à la gestion du BFR et à la saisonnalité des activités, à la dépréciation des stocks, aux systèmes d'information, juridiques, financiers, liés aux assurances et à la couverture des risques, au risque de change, à l'organisation de la société ou à des procédures judiciaires et d'arbitrage tels que décrits dans le document de référence. Principales transactions avec les parties liées Les principales transactions avec les parties liées sont mentionnées à la note 32 de l'annexe aux comptes consolidés condensés semestriels. Il n'y a pas eu de modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier rapport annuel qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats de l'émetteur durant les six premiers mois de l'exercice en cours. 4

