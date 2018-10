Saint Jean de Soudain, 25 octobre 2018



SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples innovants, est coté sur Euronext Paris – compartiment C.



Répartition du chiffre d'affaires par zone géographique (non audité)

(in 000's €) 3ème trimestre 2018 3ème trimestre 2017 Var. change courant Var. change constant 30-sept-18 30-sept-17 Var. change courant Var. change constant Europe 30 887 28 585 8,1% 8,8% 108 332 97 560 11,0% 11,9% Americas 4 226 4 266 -0,9% -1,9% 12 724 13 538 -6,0% 0,1% Asia - Africa - Pacific 6 455 6 236 3,5% 5,5% 17 157 16 957 1,2% 4,1% Chiffre d'affaires total 41 568 39 087 6,3% 7,3% 138 213 128 055 7,9% 9,7%



Activité du 3ème trimestre 2018 : 41,6 M€ +7,3% à change constant

À périmètre et change constants, les ventes totales du Groupe progressent de +4,2% par rapport au troisième trimestre de 2017. L'impact de la variation des changes sur la croissance du chiffre d'affaires se réduit (-1 point sur le 3ème trimestre contre -2,1 points sur le 1er semestre 2018).

En Europe, la progression des ventes de 8,8% à taux de change constant résulte pour +4,3% de la variation de périmètre liée à Plastitex, société consolidée depuis le 1er octobre 2017, dont l'intégralité des ventes est effectuée en Europe. La croissance de +4,5% des ventes à change et périmètre constants repose sur les performances réalisées notamment en France et en Suisse.

Le chiffre d'affaires de la zone Americas intègre les ventes réalisées en Amérique du Nord et Amérique Centrale et s'inscrit en repli de -1,9% par rapport à 2017.

Les ventes sur la zone Asia-Africa-Pacific progressent de +5,5% à change constant reflétant le dynamisme des activités sur la zone et notamment en Inde, Chine et au Japon.



Activité des 9 mois : 138,2 M€ +9,7% à change constant

Le 3ème trimestre a permis de confirmer la bonne dynamique commerciale enregistrée sur le premier semestre de l'exercice 2018 avec une croissance organique de +3,9% sur les 9 premiers mois de l'exercice.

Les variations de périmètre (intégration de la société Plastitex) contribuent à hauteur de +5,8% à la variation de +7,9% du chiffre d'affaires à change courant.



Activité commerciale

Serge Ferrari avait annoncé la mise au point d'une membrane dédiée aux cages fermées flexibles pour les acteurs piscicoles. Une première cage vient d'être installée par la société Cermaq à Horsvågen en Norvège. Bel exemple de son avance technologique, cette membrane de confinement des poissons, développée par le Groupe Serge Ferrari, offre un cadre environnemental hautement sécurisé. En collaboration avec ses partenaires, Serge Ferrari a participé du 17 au 20 octobre 2018 à Puerto Montt (Chili) au Salon international de l'aquaculture « AquaSur » qui se tient tous les 2 ans.

Par domaine d'activité, les matériaux Serge Ferrari destinés à l'acticité Architecture progressent de +5% sur la période : le Groupe a notamment livré des matériaux destinés à équiper cinq stades en Turquie et en Afrique.



Perspectives

Dans un marché bien orienté, grâce notamment aux nombreux programmes d'infrastructure à l'international, aux mesures favorisant l'efficacité énergétique des bâtiments et à une place toujours croissante de l'outdoor dans les modes de vie, le Groupe poursuit le déploiement de sa stratégie basée sur l'innovation, la présence internationale et l'excellence opérationnelle.

Les performances des 2ème et 3ème trimestres de l'exercice 2018 confirment l'objectif annoncé dans le cadre du plan SF2020 ciblant une croissance annuelle de 4,5% à taux de change constant. Les actions visant à l'amélioration de l'efficacité des unités industrielles afin de faire progresser la rentabilité opérationnelle se poursuivent. Par ailleurs, le Groupe a annoncé à ses clients une hausse de ses prix de l'ordre de 2 à 3,5%, applicable au 1er janvier 2019.

Le Groupe est également attentif aux opportunités de croissance externe qui viendraient renforcer sa présence commerciale ou industrielle au niveau international.



Certification GAÏA-INDEX 2018

Serge Ferrari confirme sa position au sein du GAÏA-INDEX, que le Groupe a rejoint en octobre 2017. Le GAÏA-INDEX permet de déterminer l'engagement des valeurs moyennes françaises dans les critères extra financiers (Environnement, Social, Gouvernance).

« Nous sommes heureux et fiers que les actions menées par le Groupe Serge Ferrari dans le cadre de la responsabilité sociale et environnementale nous aient permis de conforter notre présence au sein du GAÏA-INDEX. Nous avons à cœur de poursuivre nos efforts dans ces domaines et travaillons actuellement à de nouvelles innovations dans le domaine du recyclage de nos matériaux » déclare Romain FERRARI.



À PROPOS DE SERGE FERRARI

Le Groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité sur un marché mondial estimé par la société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l'architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose de trois sites de production : un en France et deux en Suisse. Serge Ferrari est présent dans 80 pays avec huit filiales (USA, Japon, Hong Kong, Brésil, Inde, Chine, Turquie et Allemagne), 2 bureaux de représentation (Espagne, Dubaï), les activités de distribution du Groupe Giofex en Europe et un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2017, Serge Ferrari affiche un chiffre d'affaires consolidé de 172 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682. Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l'investissement FCPI.

www.sergeferrari.com





