SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples innovants, est coté sur Euronext Paris – compartiment C.

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l'assemblée générale à caractère mixte, ordinaire et extraordinaire, qui se tiendra le 16 mai 2019 à 17h00, à l'adresse ci-après Le Prisme, 8 rue Godefroy, 69006 Lyon.

Un avis de réunion valant avis de convocation comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°42 du 8 avril 2019.

L'ensemble des documents et renseignements concernant cette Assemblée (principalement inclus dans le Document de Référence 2018 déposé auprès de l'AMF le 19 mars 2019 sous le numéro D.19-0168) est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions et délais prévus par la réglementation en vigueur et en particulier, les informations visées à l'article R.225-73-1 du Code du Commerce publiées sur le site Internet www.sergeferraribourse.com dans la rubrique « informations financières/assemblées générales ».

Conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société (ZI de La Tour du Pin ; 38110 Saint Jean de Soudain) pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'assemblée.

À PROPOS DE SERGE FERRARI

Le Groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité sur un marché mondial estimé par la société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l'architecture l'industrie et le mobilier outdoor. Son principal avantage concurrentiel repose sur une technologie différenciante, le Précontraint® et les savoir-faire industriels associés propriétaires. Le Groupe dispose de quatre sites de production : un en France, un en Italie et deux en Suisse. Serge Ferrari est présent dans 80 pays avec huit filiales internationales (USA, Japon, Hong Kong, Brésil, Inde, Chine, Turquie, Allemagne et Italie), 2 bureaux de représentation (Espagne, Dubaï) et un réseau de plus de 100 distributeurs, dont les filiales du Groupe Giofex. À fin 2018, Serge Ferrari affiche un chiffre d'affaires consolidé de 184 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682. Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l'investissement FCPI.

www.sergeferrari.com



Contacts

Serge Ferrari

Philippe Brun

Directeur Général Délégué

investor@sergeferrari.com Actus Lyon : Contact Investisseurs & Presse

Olivier Lambert | Marie-Claude Triquet

+ 33 4 72 18 04 93

olambert@actus.fr | mctriquet@actus.fr

Information réglementée

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l′AG Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-58002-sefer-230419-mise-a-disposition-des-documents-preparatoires-a-l_ag-du-160519.pdf Communiqués de mise à disposition de documents :- Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l′AGCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews