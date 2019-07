Sergeferrari Group : SERGEFERRARI : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE ET AVENANT

SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples innovants, coté sur Euronext Paris – compartiment C, annonce aujourd'hui la décision de procéder à un apport complémentaire de 150 000 euros (cent cinquante mille euros), portant de 750 000 à 900 000 euros les moyens affectés au contrat de liquidité SERGE FERRARI, signé le 17 juin 2014 avec Oddo BHF SCA.

A la date du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 56 493 titres

- 148 milliers d'euros

Prochain communiqué financier :

Chiffre d'affaires semestriel 2019, le mardi 23 juillet 2019, après clôture du marché

À PROPOS DE SERGE FERRARI

Le Groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité sur un marché mondial estimé par la société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l'architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose de trois sites de production : un en France et deux en Suisse. Serge Ferrari est présent dans 80 pays avec huit filiales (USA, Japon, Hong Kong, Brésil, Inde, Chine, Turquie et Allemagne), 2 bureaux de représentation (Espagne, Dubaï), les activités de distribution du Groupe Giofex en Europe et un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2018, Serge Ferrari affiche un chiffre d'affaires consolidé de 185 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682. Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l'investissement FCPI.

www.sergeferrari.com

Contact

Serge Ferrari

Philippe Brun

Directeur Général Délégué

investor@sergeferrari.com



NewCap

Relations Investisseurs

Sandrine Boussard-Gallien

Théodora Xu

Tél. : 01 44 71 94 94

sferrari@newcap.eu NewCap

Relations médias

Nicolas Mérigeau

Tél. : 01 44 71 94 98

nmerigeau@newcap.fr

Information réglementée

Acquisition ou cession des actions de l′émetteur :

- Information relative au contrat de liquidité Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59286-serge-ferrari-contrat-de-liquidite-09.07.2019-vf.pdf Acquisition ou cession des actions de l′émetteur :- Information relative au contrat de liquiditéCommuniqué intégral et original au format PDF :

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2019 ActusNews