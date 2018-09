Sergeferrari Group : UN BON 1ER SEMESTRE 2018

Saint Jean de Soudain, 11 septembre 2018





Chiffre d'affaires : +10,7% à change constant

Résultat opérationnel : +21,6%

Résultat net : +0,9 M€ après 2,0 M€ de coûts exceptionnels liés à l'arrêt des activités Vinyloop



SergeFerrari Group (FR0011950682), créateur, fabricant et distributeur de matériaux composites souples innovants, est coté sur Euronext Paris – compartiment C.

Le Conseil d'Administration de SergeFerrari Group s'est réuni le 11 septembre 2018 et a arrêté les comptes du 1er semestre 2018. Ces comptes consolidés ont fait l'objet d'un examen limité par les Commissaires aux Comptes.



Résultats semestriels (audités)

(en milliers d'euros) 30-juin-18 30-juin-17 Variation en K€ Chiffre d'affaires 96 648 89 030 +7 618 Ebitda ajusté 9 734 9 162 +572 Résultat opérationnel courant 4 817 3 960 +857 Résultats des activités mises en équivalence et des activités destinées à être cédées (2 043) (427) -1 616 Résultat net part du Groupe 903 2 548 -1 645



Chiffre d'affaires en hausse de 10,7% à taux de change constant

Sur le premier semestre 2018, le Groupe récolte les fruits des investissements importants consentis depuis 2014 pour se doter d'une organisation pour accélérer son développement à l'international et renforcer son excellence opérationnelle.

Toutes les zones géographiques (Europe, Americas, Asia-Africa-Pacific) contribuent, à change constant, à la performance du semestre.

À taux de change constant, la croissance du chiffre d'affaires est de +10,7% : après impact défavorable des changes pour -1,8 million d'euros sur la période, l'activité à taux de change courant est en hausse de +8,6%.



Progression du résultat opérationnel

L'ebitda ajusté s'élève à 9,7 M€ contre 9,1 M€ au 30 juin 2017 et représente 10,1% du chiffre d'affaires.

Le résultat opérationnel courant progresse de 21,6% grâce notamment à un effet périmètre, une hausse de la marge brute matériaux composites et une maîtrise des coûts commerciaux nets. La rentabilité opérationnelle du semestre qui représente ainsi 5,0% du chiffre d'affaires contre 4,4% au 30 juin 2017 a été toutefois impactée pour 0,5 M€ par des provisions exceptionnelles pour dépréciation des stocks de composants d'un produit en cours de ré-industrialisation.

Le résultat net est, comme annoncé, impacté par les résultats mis en équivalence et les coûts exceptionnels résultant de la cession de la société Vinyloop Ferrara SpA à hauteur de 2,0 M€.

Pour mémoire, la société Inovyn Italia, actionnaire majoritaire à 60% de Vinyloop Ferrara SpA, a pris la décision de cesser toute activité de recyclage sur le site de Ferrara. Le 16 juillet 2018, Texyloop a cédé à Inovyn Italia sa participation de 40% dans Vinyloop Ferrara SpA. Inovyn italia, devenue actionnaire à 100% de Vinyloop Ferrara SpA assure toutes les conséquences liées à la fermeture du site et à la liquidation de la société et a dégagé le Groupe de toute responsabilité dans la conduite de ces opérations et dans leurs conséquences financières.

En conséquence, les prochains exercices seront favorablement impactés par i) la disparition des pertes de la société Vinyloop Ferrara SpA prises en charge par le Groupe à hauteur de 40% du résultat net (soit 1,0 M€ en 2017 au titre du résultat des sociétés mises en équivalence) et ii) la réduction des coûts consacrés par Texyloop à la collecte des déchets et à la valorisation des produits issus du recyclage dans son organisation passée.

Comme il l'a annoncé, le Groupe propose dès aujourd'hui une solution alternative, certes moins éco-efficace que la technologie Texyloop, mais qui permet une continuité de services. Le Groupe a également lancé l'étude de faisabilité du procédé Texyloop 4.0 en smart factory dont les coûts opérationnels pour 2019 sont estimés à 0,3 M€ (contre 1,0 M€ pour Texyloop en 2017). L'investissement lié à ce projet, dont le montant sera précisé à l'issue de l'étude de faisabilité, devrait être très modéré en comparaison aux investissements passés dans la société Vinyloop Ferrara SpA.

Au 30 juin 2018, le Groupe dispose d'une structure financière solide. Les capitaux propres s'établissent à 89,2 M€ et l'endettement net à 7,1 M€.

Sur la période, la société a acquis 3% de ses propres actions pour un montant de 3,9 M€.



Perspectives

Sur le second semestre 2018, le Groupe a pour priorité d'accroître l'efficacité de ses unités industrielles de façon à améliorer sa rentabilité opérationnelle et accélérer son développement commercial à l'international.

Hors éléments non récurrents, le Groupe vise une progression de son résultat opérationnel courant pour l'ensemble de l'exercice,

Dans le cadre de son plan SF2020, Serge Ferrari réaffirme son objectif de combiner croissance organique et croissance externe.



Rapport financier semestriel 2018

Conformément à la Directive transparence, la société informe avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers son rapport financier semestriel 2018. Il peut être consulté à l'adresse www.sergeferrari.com à la rubrique Investors / Informations Financières.



Agenda

Chiffre d'affaires T3 2018, le 25 octobre 2018 après bourse



Glossaire

Ebitda ajusté : Ebit +/- variation des amortissements et provisions +/- autres produits et charges + CVAE

TEXYLOOP (SAS) : filiale à 100% de SergeFerrari Group, TEXYLOOP réalise des études, recherches et mises au point de procédés pour la collecte et le recyclage des matériaux composites souples. TEXYLOOP réalisait, dans le cadre de sa participation de 40% dans le capital de VINYLOOP Ferrara SpA, les travaux de collecte des membranes composites en fin de vie ou issues de chutes de fabrication et la valorisation de fibres de PET issues du procédé de recyclage.

VINYLOOP FERRARA SpA : Cette société, contrôlée par INOVYN Italia SpA, était consolidée par mise en équivalence jusqu'en juin 2018. Un accord a été conclu le 28 juin 2018 concernant la cession à INOVYN par TEXYLOOP de sa participation dans le capital de VINYLOOP.





À PROPOS DE SERGE FERRARI

Le Groupe Serge Ferrari conçoit, fabrique et distribue des matériaux composites souples éco-responsables de haute technicité sur un marché mondial estimé par la société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l'architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose de trois sites de production : un en France et deux en Suisse. Serge Ferrari est présent dans 80 pays avec huit filiales (USA, Japon, Hong Kong, Brésil, Inde, Chine, Turquie et Allemagne), 2 bureaux de représentation (Espagne, Dubaï), les activités de distribution du Groupe Giofex en Europe et un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2017, Serge Ferrari affiche un chiffre d'affaires consolidé de 172 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682. Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l'investissement FCPI.

www.sergeferrari.com



Contacts Serge Ferrari

Philippe Brun

Directeur Général Délégué

investor@sergeferrari.com Actus Lyon : Contact Investisseurs & Presse

Amalia Naveira | Marie-Claude Triquet

+ 33 4 72 18 04 93

anaveira@actus.fr | mctriquet@actus.fr

g

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-54935-sefer-110918-rs18-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews