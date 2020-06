Serma : Nouveau partenariat entre UTAC CERAM et SERMA GROUP

SERMA Group, spécialiste des technologies électroniques, des systèmes embarqués et des systèmes l'information et UTAC CERAM , partenaire privilégié des acteurs du monde de l'automobile et de la mobilité, annoncent aujourd'hui la signature d'un contrat de partenariat.

Ce partenariat commercial porte sur les essais des batteries destinées aux véhicules électriques et hybrides. Une démarche qui prend tout son sens à la suite des annonces gouvernementales visant à faire de la France le premier pays producteur de véhicules propres d'Europe avec la production de plus d'un millier de voitures électriques, hybrides-rechargeables et hybrides par an d'ici 2025.

De plus, lorsque l'on sait qu'afin de répondre à la réglementation limitant les émissions de CO2, les constructeurs vont devoir abaisser les rejets de CO2 de leurs futures voitures neuves (véhicules particuliers) de 37,5% entre 2021 et 2030, on comprend l'importance de cet enjeu et la nécessité de développer fortement le marché de la voiture électrifiée pour atteindre les objectifs fixés.

Ainsi, pour accompagner leurs clients dans cette transformation capitale et leur permettre de relever ce nouveau défi, UTAC CERAM et SERMA Group ont décidé de mettre en oeuvre une offre complète d'essais de batteries, notamment des packs, allant des tests de développement jusqu'à l'homologation.