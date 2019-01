Serma Group : plus de 3.200 actions apportées à l'OPAS

14/01/2019 | 15:43

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Serma Group, Financière Watt a acquis 3.226 actions sur le marché au prix unitaire de 235 euros.



À la clôture de l'offre ouverte du 24 décembre 2018 au 11 janvier 2019 inclus, l'initiateur détient directement et indirectement, 1.144.673 actions Serma, soit 99,49% du capital et au moins 99,38% des droits de vote de cette société d'ingénierie.



