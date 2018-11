Serma Technologies : COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF AU DEPOT D’UN PROJET DE NOTE D’INFORMATION PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ SERMA GROUP EN RÉPONSE AU PROJET D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ FINANCIERE WATT

Regulatory News:

SERMA GROUP (Paris:ALSER) :

Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres financiers ni une quelconque forme de démarchage aux Etats-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays. L’offre décrite ci-après ne pourra être ouverte qu’une fois déclarée conforme par l’Autorité des marchés financiers

COMMUNIQUE DE PRESSE RELATIF AU DEPOT D’UN PROJET DE NOTE D’INFORMATION PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ SERMA GROUP EN RÉPONSE AU PROJET D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ FINANCIERE WATT

Conseillée par Sodica ECM



CA SODICA CORPORATE FINANCE Présentée par Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées



CA NORD MIDI-PYRÉNÉES

VISANT LES ACTIONS DE SERMA GROUP

AMF - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Le présent communiqué a été établi par SERMA GROUP et est diffusé en application des dispositions de

l’article 231-26 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers (l’« AMF »).

LE PROEJT D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT, LE PROJET DE NOTE D’INFORMATION DE LA SOCIETE FINANCIERE WATT AINSI QUE LE PRESENT PROJET DE NOTE D’INFORMATION EN REPONSE DE LA SOCIETE SERMA GROUP RESTENT SOUMIS A L’EXAMEN DE L’AMF

Le projet de note en réponse établi par Serma Group est disponible sur le site internet de Serma Group (www.serma.com) et de l’AMF (www.amf-france.org). Des exemplaires du document sont également disponibles sans frais et sur simple demande auprès de :

- SERMA GROUP, 14, rue Galilée, 33600 Pessac ;

- SODICA CORPORATE FINANCE, 12, place des Etats-Unis, 92120 Montrouge ; ou

- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, 219, avenue François Verdier, 81000 Albi.

I. PRESENTATION DE L’OFFRE

En application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 233-1, 1° et 235-1 et suivants du Règlement général de l’AMF, Financière Watt, société par actions simplifiée au capital de 124.367.000 euros, dont le siège social est situé 14, rue Galilée - 33600 Pessac, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 839 312 386 (l’« Initiateur » ou « Financière Watt »), s’est engagée irrévocablement auprès de l’AMF à offrir aux actionnaires de Serma Group, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 2.301.072 euros, dont le siège social est situé 14, rue Galilée - 33600 Pessac, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 380 712 828 (« Serma Group » ou la « Société ») et dont les actions sont admises aux négociations sur le marché Euronext Growth à Paris sous le code ISIN FR0000073728, d’acquérir la totalité de leurs actions Serma Group au prix unitaire de 235 euros, payable exclusivement en numéraire, dans les conditions décrites ci-après (l’« Offre »).

L’Offre fait suite à l’acquisition par Financière Watt, le 26 juin 2018, directement et indirectement, de la totalité du capital et des droits de vote de la société Financière Ampère Galilée, actionnaire détenant 99,21% du capital et 99,18% des droits de vote de Serma Group (« FAG » ou « Financière Ampère Galilée »).

En effet, aux termes d’un contrat de cession signé en date du 27 avril 2018 et d’un pacte d’associés signé en date du 26 juin 20181, l’Initiateur est devenu propriétaire le 26 juin 2018, par voie d’apports et de cessions, de 78,84% des actions émises par Financière Ampère Galilée et de 100% des actions Ampère Galilée Participation (« AGP » ou « Ampère Galilée Participation »), société qui détient 21,16% des actions émises par Financière Ampère Galilée (l’ « Opération »).

Au résultat de l’Opération, l’Initiateur détient (i) directement, une action Serma Group, (ii) directement et indirectement (via Ampère Galilée Participation) l’intégralité des 46.085.055 actions émises par Financière Ampère Galilée et (iii) directement et indirectement (via Ampère Galilée Participation) l’intégralité des obligations convertibles émises par Financière Ampère Galilée n’ayant pas fait l’objet d’un remboursement ou d’une conversion, soit 4.447.201 obligations convertibles.

Le changement de contrôle direct de Financière Ampère Galilée entraîne donc un changement de contrôle indirect de Serma Group, société cotée sur le marché Euronext Growth à Paris. L’Offre est ainsi déposée en application des dispositions des articles 223-15-1 et 235-2 du Règlement général de l’AMF.

Le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées a, en tant qu’établissement présentateur de l’Offre, déposé le projet d’Offre auprès de l’AMF pour le compte de l’Initiateur le 28 novembre 2018.

Le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées garantit, conformément aux dispositions de l’article 231-13 du Règlement général de l’AMF, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre.

L’Offre porte sur la totalité des actions Serma Group non détenues directement ou indirectement par l’Initiateur à la date du dépôt de l’Offre, soit 9.089 actions représentant 0,79% du capital et 0,82% des droits de vote.

La durée de l’Offre sera de dix (10) jours de négociation.

II. Contexte de l’Offre

Conformément à la réglementation boursière française applicable, et en application notamment de l’article 4.4 de la Partie II des Règles des Marchés Euronext Growth et des articles 234-2 et 235-2 du Règlement général de l’AMF, l’Offre fait suite au transfert au profit de Financière Watt d’un bloc de titres lui conférant l’intégralité du capital et des droits de vote de Financière Ampère Galilée et, indirectement, plus de 95% du capital et des droits de vote de Serma Group.

L’Opération résulte du processus de négociation entre FPCI Axa Expansion Fund III géré par Ardian, MACSF, M. Philippe Berlié et l’équipe de direction du groupe Serma ainsi que CCXVII Finance 1 (filiale de Chequers Capital).

L’Opération a été réalisée le 26 juin 2018, selon les modalités détaillées suivantes :

acquisition par l’Initiateur auprès d’Axa Expansion Fund III et MACSF Epargne Retraite de 19.872.439 actions Financière Ampère Galilée ;

acquisition par l’Initiateur auprès de MM. Philippe Berlié, Marc Dus, Bernard Ollivier, Jean Guilbaud, Richard Pedreau et Olivier Duchmann de 5.587.115 actions Financière Ampère Galilée ;

apport à l’Initiateur par MM. Philippe Berlié, Marc Dus, Bernard Ollivier, Jean Guilbaud, Richard Pedreau et Olivier Duchmann de 10.872.049 actions Financière Ampère Galilée ;

acquisition par l’Initiateur auprès d’Axa Expansion Fund III et MACSF Epargne Retraite de 2.912.310 obligations convertibles émises par Financière Ampère Galilée ;

acquisition par Ampère Galilée Participation auprès d’Axa Expansion Fund III et MACSF Epargne Retraite de 1.534.891 obligations convertibles émises par Financière Ampère Galilée ;

apport à l’Initiateur par Watt Participations (société détenue par des salariés du groupe Serma) et M. Xavier Morin de 6.603.688 actions Ampère Galilée Participation ;

acquisition par l’Initiateur auprès de salariés du groupe Serma de 3.833.862 actions Ampère Galilée Participation.

Financière Watt a, suite à ces opérations, franchi indirectement à la hausse les seuils de 50% et 95% du capital et des droits de vote de Serma Group, conduisant Financière Watt à déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers une offre publique permettant à l’ensemble des actionnaires minoritaires de Serma Group de bénéficier d’une liquidité sur leur investissement, au moins dans les mêmes conditions que l’Opération.

A l’issue de l’Opération, l’Initiateur détenait, directement et indirectement, 1.141.447 actions et 1.634.252 droits de vote de Serma Group.

L’Opération a obtenu l’accord de l’Autorité de la concurrence française.

Opérations intervenues postérieurement au 26 juin 2018 :

Postérieurement à l’Opération, les opérations intercalaires suivantes ont été réalisées au niveau de l’actionnariat de Financière Watt (les « Opérations Intercalaires ») (sans incidence sur la détention du capital et des droits de vote de Serma Group) :

1) Le 12 septembre 2018 :

Monsieur Philippe Berlié a cédé, le 12 septembre 2018, 2 188 115 actions Financière Watt au profit de la société Watt Participations, dans le cadre de l’investissement réalisé par certains nouveaux salariés du groupe Serma dans le capital de Watt Participations ; et

CCXVII Finance 1 a cédé, le 12 septembre 2018, 3 310 485 actions Financière Watt au profit de la société Watt Participations, dans le cadre de l’investissement réalisé par certains nouveaux salariés du groupe Serma dans le capital de Watt Participations.

2) Le 20 septembre 2018 : dans le contexte d’une opération de croissance externe réalisée au sein du groupe SERMA2,

Financière Watt a procédé à une augmentation de capital par émission de 3 000 000 d’actions nouvelles, intégralement souscrites le 20 septembre 2018 par Bpifrance Capital 1 ;

Financière Watt a procédé à l’émission de 3 000 000 OCA 1 (tel que ce terme est défini ci-après) nouvelles, souscrites à hauteur de 1 500 000 par Bpifrance Capital 1 et du même nombre par FCDE II ;

Financière Watt a procédé à l’émission de 3 000 000 OCA 2 (tel que ce terme est défini ci-après) nouvelles, souscrites à hauteur de 1 500 000 par Bpifrance Capital 1 et du même nombre par FCDE II ; et

Financière Watt a procédé à l’émission de 3 000 000 ORA (tel que ce terme est défini ci-après), souscrites en intégralité par FCDE II.

L’Opération et les Opérations Intercalaires ont été réalisées sur la base d’un prix par transparence de SERMA Group de 224,95 € / action le 26 juin 2018, 229,19 € / action le 12 septembre 2018 et 227,58 € / action le 20 septembre 2018.

Conséquences de l’Opération et des Opérations Intercalaires :

Faisant suite aux Opérations Intercalaires, comme à la date des présentes, la répartition du capital social de Financière Watt est la suivante :

Associés Nombre de

droits de vote % (sur

une base

non

diluée) % (sur

une base

diluée)1 Nombre

d’actions % (sur

une base

non

diluée) % (sur

une base

diluée) 1 Les managers 44.211.885 35,55% 26,67% 44.211.885 35,55% 26,67% Watt Participations2 31.288.115 25,16% 18,87% 31.288.115 25,16% 18,87% CCXVII Finance 13 45.867.000 36,88% 47,22% 45.867.000 36,88% 47,22% Bpifrance Capital 14 3.000.000 2,41% 3,62% 3.000.000 2,41% 3,62% FCDE II5 0 0% 3,62% 0 0% 3,62% TOTAL 124.367.000 100% 100% 124.367.000 100% 100%

(1) Après conversion de l’ensemble des obligations convertibles de catégorie 1 et 2, et remboursement des ORA.

(2) Watt Participations est détenue par 236 associés ayant la qualité de salariés ou assimilés du groupe Serma.

(3) Société détenue par la société Chequers Capital.

(4) Fonds géré par sa société de gestion Bpifrance Investissement.

(5) Fonds géré par sa société de gestion Consolidation et Développement Gestion.

III. Rappel des principaux termes de l’Offre

Modalités de l’Offre

En application des dispositions de l’article 231-13 du Règlement général de l’AMF, le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, établissement présentateur de l’Offre, agissant pour le compte de l’Initiateur, a déposé le 28 novembre 2018 le projet d’Offre auprès de l’AMF.

Dans le cadre de cette Offre, Financière Watt s’engage irrévocablement auprès des actionnaires de Serma Group à acquérir toutes les actions Serma Group qui seront apportées à l’Offre et qu’elle ne détient pas encore suite à l’Opération, à savoir 9.089 actions représentant 0,79% du capital et 0,82% des droits de vote, au prix unitaire de 235 euros, payable exclusivement en numéraire.

L’Offre sera réalisée selon la procédure simplifiée régie par les articles 233-1 et suivants du Règlement général de l'AMF et sera ouverte pour une durée de dix (10) jours de négociation.

Le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, en tant qu’établissement présentateur de l’Offre, garantit, conformément aux dispositions de l’article 231-13 du Règlement général de l’AMF, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre.

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext Paris publieront respectivement un avis d’ouverture ainsi qu’un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre.

Pour répondre à l’Offre, les actionnaires dont les actions sont inscrites au nominatif pur doivent demander l’inscription de leurs titres au nominatif administré chez un intermédiaire financier habilité, à moins qu’ils n’en aient demandé au préalable la conversion au porteur, auquel cas ils perdront les avantages attachés au caractère nominatif des actions (tels que les droits de vote doubles). En conséquence, pour répondre à l’Offre, les détenteurs d’actions inscrites au nominatif pur devront demander au teneur de compte-titres nominatif de la Société, à savoir à ce jour Caceis, dans les meilleurs délais, la conversion de leurs actions au nominatif administré ou au porteur.

Les actions apportées à l’Offre devront être librement négociables et libres de tout privilège, gage, nantissement, autre sûreté ou restriction de quelque nature que ce soit restreignant le libre transfert de leur propriété. L’Initiateur se réserve le droit d’écarter toutes les actions Serma Group apportées qui ne répondraient pas à cette condition.

Les actionnaires de la Société dont les actions sont inscrites auprès d’un intermédiaire financier (banque, établissement de crédit, entreprise d’investissement, etc.) et qui souhaiteraient présenter leurs actions à l’Offre devront remettre à leur intermédiaire financier, au plus tard à la date de clôture de l’Offre, un ordre de vente irrévocable conforme au modèle qui sera mis à leur disposition par cet intermédiaire.

L'acquisition des actions pendant l’Offre se fera, conformément à la loi, par l’intermédiaire du membre de marché acheteur Kepler Cheuvreux, agissant en tant qu’intermédiaire pour le compte de l’Initiateur.

Les actionnaires qui apporteront leurs actions à l’Offre devront céder leurs actions sur le marché et le règlement-livraison s’effectuera au fur et à mesure de l'exécution des ordres, deux (2) jours de négociation après chaque exécution, étant précisé que les frais de négociation (y compris les frais de courtage et TVA afférente) resteront en totalité à la charge des actionnaires vendeurs.

Les ordres de présentation des actions Serma Group à l’Offre seront irrévocables.

Il est précisé qu’aucune commission ne sera versée par l’Initiateur aux intermédiaires financiers teneurs de comptes des actionnaires ayant apporté leurs actions à l’Offre

Titres visés par l’Offre

A la date du projet de note en réponse, l’Initiateur détient directement 1 action Serma Group et indirectement, par l’intermédiaire de Financière Ampère Galilée, 1.141.446 actions Serma Group, soit un total de 1.141.447 actions représentant 99,21% du capital et 99,18% des droits de vote de la Société.

L’Offre porte sur la totalité des actions Serma Group existantes non détenues, directement ou indirectement, par l’Initiateur à la date du projet de note d’information, soit un nombre maximum de 9.089 actions représentant 0,79% du capital et 0,82% des droits de vote de la Société.

Il n’existe aucun autre titre de capital ni aucun autre instrument financier ou droit émis par la Société pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de vote de celle-ci.

IV. AVIS MOTIVE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE DE SERMA GROUP

Conformément aux dispositions de l’article 231-19 du règlement général de l’AMF, les membres du Conseil de Surveillance se sont réunis le 22 novembre 2018, sous la présidence de Monsieur René Corbefin, Président du Conseil de Surveillance, à l’effet notamment d’examiner le projet d’Offre et de rendre un avis motivé sur l’intérêt que présente l’Offre pour la Société et ses actionnaires.

L’ensemble des membres du Conseil de Surveillance ont assisté à la réunion, à savoir Madame Agnès Paillard, Messieurs René Corbefin, Michel Ortonne, Jean-Claude Etelain, Georges Ladevèze, Daniel Trias, Marc Dus ainsi que Financière Watt représentée par Monsieur Bernard Ollivier.

Il a été rappelé aux membres du Conseil de Surveillance que l’Initiateur a proposé de manière irrévocable aux actionnaires de la Société d’acquérir la totalité de leurs actions Serma Group au prix unitaire de 235 euros.

Le Conseil de Surveillance a notamment pris connaissance des éléments suivants :

o du projet de note d’information établi par la société Financière Watt qui contient notamment les caractéristiques de l’Offre, les intentions de Financière Watt et les éléments d’appréciation du prix de l’Offre établis par Sodica ECM (groupe Crédit Agricole), agissant pour le compte du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, elle-même banque présentatrice (le « Projet de Note d’Information ») ;

o du rapport établi par le cabinet Paper Audit &Conseil, représenté par Monsieur Xavier Paper, agissant en qualité d’expert indépendant, conformément à l’article 261-1, I 1° du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers et mandaté par le Conseil en date du 18 septembre 2018 (le « Rapport de l’Expert Indépendant ») ; et

o du projet de note en réponse de la Société, établi conformément à l’article 231-19 du Règlement général de l’AMF (le « Projet de Note en Réponse »).

Le Conseil de Surveillance a, par la suite, constaté que :

o L’Offre s’inscrivait dans le cadre de l’obligation faite à l’Initiateur, en application de l'article 235-2 du Règlement général de l’AMF, de déposer une offre publique visant la totalité du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote de la Société qu’il ne détient pas à l’issue du franchissement à la hausse des seuils de 50% et 95% du capital et des droits de vote de la Société faisant suite à l’Opération ;

o L’Initiateur n’envisageait pas de mettre en œuvre un retrait obligatoire à la suite de l’Offre ni de demander le retrait des actions Serma Group de la cote d’Euronext Growth Paris à l’issue de l’Offre ;

o L'Offre n’aura aucun impact sur la stratégie que la Société entend poursuivre, tant en ce qui la concerne qu’en ce qui concerne ses filiales, ni sur sa politique industrielle, commerciale et financière ;

o L’Offre n’aura aucune conséquence sur la politique de distribution des dividendes de la Société, ni sur ses orientations en matière d’emploi ; et

o L’Offre représentait une opportunité de liquidité immédiate pour l’ensemble des actionnaires de la Société qui apporteront leurs titres à l’Offre, au prix de 235 euros par action (ledit prix par action étant plus élevé que le prix qui ressort, par transparence, des opérations de cessions et d’apports réalisées dans le cadre de l’Opération).

Puis, le Président a présenté au Conseil de Surveillance le Rapport de l’Expert Indépendant chargé d’apprécier le caractère équitable du prix proposé dans le cadre de l’Offre, en application de l’article L. 261-1, I 1° du Règlement général de l’AMF et notamment la conclusion du Rapport de l’Expert Indépendant qui est la suivante :

« La présente Offre permet aux actionnaires minoritaires de bénéficier d’une liquidité immédiate, et ce, à un prix permettant d’extérioriser une prime de 4,5% par rapport à la valeur par action SERMA GROUP, égale à 224,95 euros, résultant du calcul par transparence à partir du prix fixé dans le cadre de la cession du Bloc FAG en date du 26 juin 2018.

Le prix de 235 euros par action SERMA GROUP proposé pour l’Offre Publique d’Achat Simplifiée est équitable pour les actionnaires minoritaires. »,

Ensuite le Conseil de Surveillance a pris acte des intentions de ses membres : Financière Watt a indiqué ne pas souhaiter apporter son action Serma Group à l’Offre tandis que Madame Agnès Paillard a indiqué souhaiter apporter ses 1.730 actions Serma Group à l’Offre.

Enfin, le Conseil de Surveillance, connaissance prise (i) des termes de l’Offre, du Projet de Note d’Information et du Projet de Note en Réponse, (ii) des motifs et des intentions de l’Initiateur, (iii) des éléments de valorisation figurant dans le rapport de Sodica ECM et (iv) du Rapport de l’Expert Indépendant qui conclut au caractère équitable des termes de l’Offre et, après en avoir délibéré, a considéré à l’unanimité que l’Offre était réalisée dans l’intérêt de la Société, de ses actionnaires, et de ses salariés et qu’elle constituait une opportunité de cession satisfaisante pour les actionnaires souhaitant bénéficier d’une liquidité immédiate et intégrale.

En conséquence, le Conseil de Surveillance, à l’unanimité, a approuvé le projet d’Offre tel qu’il lui a été présenté dans les termes du Projet de Note d’Information établi par l’Initiateur et dans le Projet de Note en Réponse, et a décidé ainsi d’émettre un avis favorable sur l’Offre et de recommander aux actionnaires de la Société d’apporter leurs actions à l’Offre.

V. RAPPORT DE L’EXPERT INDEPENDANT

Le Conseil de Surveillance de la Société a désigné le cabinet Paper Audit & Conseil, représenté par Monsieur Xavier Paper, en qualité d’expert indépendant, sur le fondement des articles 261–1, I 1° du Règlement général de l’AMF.

Les conclusions de l’Expert Indépendant sont les suivantes :

« La présente Offre permet aux actionnaires minoritaires de bénéficier d’une liquidité immédiate, et ce, à un prix permettant d’extérioriser une prime de 4,5% par rapport à la valeur par action SERMA GROUP, égale à 224,95 euros, résultant du calcul par transparence à partir du prix fixé dans le cadre de la cession du Bloc FAG en date du 26 juin 2018.

Le prix de 235 euros par action SERMA GROUP proposé pour l’Offre Publique d’Achat Simplifiée est équitable pour les actionnaires minoritaires. »

Le rapport de l’Expert Indépendant est reproduit in extenso à la Section 5 du projet de note en réponse.

VI. MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS RELATIFS A L’OFFRE ET CONTACT INVESTISSEUR

Le projet de note en réponse est disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et du groupe Serma (www.serma.com) et peut être obtenu sans frais auprès de Serma Group (14, rue Galilée - 33600 Pessac), Sodica Corporate Finance (12, place des Etats-Unis, 92120 Montrouge) et du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées (219, avenue François Verdier, 81000 Albi).

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du Règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Serma Group feront l’objet d’une note spécifique déposée auprès de l’AMF et mise à disposition du public au plus tard la veille de l’ouverture de l’offre publique d’achat simplifiée selon les mêmes modalités.

Un communiqué sera diffusé pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces informations.

Avertissement : Le présent communiqué de presse a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Serma Group décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

1 Ce pacte a été remplacé par un pacte d’associés signé en date du 20 septembre 2018 suite à la prise de participation de Bpifrance Capital 1 et FCDE II au sein de Financière Watt.

2 Cf. communiqué de presse du 20 septembre 2018 sur l’acquisition NES disponible à l’adresse suivante : https://www.serma.com/wp-content/uploads/2017/09/SERMA-GROUP-Communiqué-sur-Acquisition-NES-en-Sept.-2018.pdf

