Serma Technologies : Communiqué relatif au résultat de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée (OPAS) visant les actions de SERMA Group

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 15 JANVIER 2019

Résultat de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée (OPAS) visant les actions de SERMA GROUP

L'AMF et Euronext ont publié le 14 janvier 2019 un avis par lequel ils ont annoncé l'apport de 3 226 actions à l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société SERMA GROUP (ISIN FR0000073728 - ALSER).

L'offre publique était ouverte du 24 décembre 2018 au 11 janvier 2019 (inclus) et proposait aux actionnaires de la société de leur racheter leurs actions SERMA GROUP au prix unitaire de 235 euros.

Á PROPOS DU GROUPE SERMA

Le groupe SERMA propose un « guichet unique » indépendant et international de produits et services en électronique. Spécialisé dans les technologies de l'électronique à forte contrainte, le groupe s'est développé autour de sa culture d'excellence technique et de son réseau d'experts. Tout au long du cycle de vie des produits électroniques, le groupe SERMA propose des offres globales autour de 5 axes stratégiques :

-Technologies de l'électronique (analyse, contrôle et expertise)

-Sureté et cybersécurité des systèmes (conseil et évaluation)

-Ingénierie des systèmes embarqués (conception, développement, qualification, production et maintenance)

-Microélectronique (conception et industrialisation de circuits intégrés, céramiques couche épaisse, assemblage céramique)

-Energie (expertise et test de batteries, chaînes de traction)

Fort de 1.000 ingénieurs et techniciens, le groupe est implanté sur 12 sites en France et en Allemagne et réalise un chiffre d'affaires de 100 M€.

Le groupe SERMA se compose des filiales suivantes : SERMA Technologies, Science et Surface, SERMA Ingénierie, AW2S, SERMA Safety & Security, SERMA NES, SERMA Energy, HCM.SYSTREL, ID MOS, SERMA Productivity Engeneering et SERMA International.

