AET inaugure le chantier de son parc éolien au Gothard

Zurich (awp) - Azienda Elettrica Ticinese (AET) a inauguré jeudi le chantier de son futur parc éolien sur le col du Gothard. La société porteuse du projet, Parco eolico del San Gottardo (PESG), est détenue par l'énergéticien tessinois à hauteur de 70%, les Services industriels de Genève (SIG) à 25% et la commune d'Airolo à 5%. Le projet prévoit l'installation de cinq mats éoliens d'une puissance de 2,35 mégawatts (MW) chacun, capables de produire jusqu'à 20 gigawatt-heure (GWh) d'énergie électrique, soit de quoi alimenter l'ensemble des foyers de la Léventine, précise AET dans un communiqué. Le chantier sera opérationnel pendant les mois d'ouverture du col, pour une durée prévue de deux ans. La mise en service du parc éolien est attendu pour l'automne 2020. Parallèlement aux travaux, plusieurs ouvrages de compensation figurent à l'agenda "en vue de la restauration de la flore, de la faune et des biens culturels présents sur le col", assure AWT. Ceux-ci comprennent notamment le démantèlement d'un stand de tir, d'anciens dépôts et de chemins de terre, ainsi que l'enfouissement de lignes électriques aériennes à moyenne tension.

