ServiceMaster Global Holdings, Inc. : Toujours dans un mouvement négatif 14/05/2020 | 14:55 vente En cours

Cours d'entrée : 25.66$ | Objectif : 20.45$ | Stop : 30.5$ | Potentiel : 20.3% La tendance de fond clairement baissière sur le titre ServiceMaster Global Holdings, Inc. devrait se prolonger au cours des prochaines séances.

On pourra se positionner à la vente pour viser les 20.45 $. Synthèse D'une manière générale, la société présente des fondamentaux de mauvaise qualité dans le cadre d'une stratégie d'investissement à moyen et long termes.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 24.73 USD en données hebdomadaires.

La proximité du support moyen terme des 20.36 USD offre un bon timing pour l'achat du titre.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Standard & Poor's.

La profitabilité du groupe est relativement peu élevée et constitue un point faible.

La société présente une situation financière handicapante avec un endettement net important et un EBITDA relativement faible.

Historiquement, le groupe a souvent publié en-dessous des attentes du consensus.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 62.16 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Les prévisions de chiffre d'affaires des analystes couvrant la société ont été récemment revues à la baisse. Un tassement de l'activité est nouvellement anticipé.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Au cours des 7 derniers jours, les analystes ont révisé à la baisse leurs attentes en termes de bénéfice net par action.

Dernièrement, le groupe n'a plus la faveur des analystes. Ces derniers ont largement revu à la baisse leurs estimations de résultats.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.

Sous-secteur Services d'assistance aux entreprises Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. SERVICEMASTER GLOBAL HOLDIN.. -32.41% 3 447 FISERV INC. -14.50% 66 185 GLOBAL PAYMENTS INC. -10.74% 48 742 OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY .. 2.96% 24 532 CINTAS CORPORATION -25.87% 20 755 NEW ORIENTAL EDUCATION & TE.. -0.49% 19 116 SECOM CO., LTD. 1.13% 18 491 FLEETCOR TECHNOLOGIES, INC. -25.22% 18 030 SGS AG -17.96% 16 680 TELEPERFORMANCE -1.93% 13 560 ROLLINS, INC. 24.13% 13 124

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2020

Données financières (USD) CA 2020 1 855 M EBIT 2020 178 M Résultat net 2020 46,1 M Dette 2020 1 479 M Rendement 2020 - PER 2020 62,2x PER 2021 39,8x VE / CA2020 2,66x VE / CA2021 2,45x Capitalisation 3 447 M Prochain événement sur SERVICEMASTER GLOBAL HOLDI 26/05/20 Assemblée générale Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 34,80 $ Dernier Cours de Cloture 26,13 $ Ecart / Objectif Haut 72,2% Ecart / Objectif Moyen 33,2% Ecart / Objectif Bas -8,15% Dirigeants Nom Titre Naren K. Gursahaney Non-Executive Chairman & Chief Executive Officer Anthony Daniel DiLucente Chief Financial Officer & Senior Vice President Robert Doty Chief Information Officer & Senior Vice President Stephen J. Sedita Independent Director Laurie Ann Goldman Independent Director