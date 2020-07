ServiceNow Inc. : La tendance devrait se poursuivre 20/07/2020 | 17:53 achat En cours

Cours d'entrée : 441.99$ | Objectif : 482.95$ | Stop : 422$ | Potentiel : 9.27% La valeur ServiceNow Inc. a été très recherchée dernièrement. La configuration technique apparaît positive avec un nouveau potentiel de libéré.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 482.95 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Standard & Poor's, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les analystes ont récemment fortement revu à la hausse leurs estimations de bénéfices nets par action.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

L’action présente une configuration technique haussière en données hebdomadaires au-dessus de la zone support des 309.39 USD.

Points faibles L'action évolue à proximité d'une résistance long terme en données hebdomadaires, située vers 422.91 USD. En-dessous de ce niveau, le potentiel pourrait s'avérer limité.

La société est proche d'une zone de résistance majeure en données journalières située vers 426.37 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

La valorisation du groupe en termes de multiples de résultat apparaît relativement élevés. En effet, l'entreprise se paye actuellement 614.35 fois son bénéfice net par action anticipé pour l'exercice en cours.

Données financières USD EUR CA 2020 4 352 M - 3 801 M Résultat net 2020 157 M - 137 M Tréso. nette 2020 1 915 M - 1 673 M PER 2020 614x Capitalisation 80 441 M 80 441 M 70 269 M VE / CA 2019 VE / CA 2020 18,0x Nbr Employés 11 148