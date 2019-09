ServiceNow : obtient l'autorisation à niveau d'impact élevé du FedRAMP

Toutes les agences fédérales obtiennent ainsi un meilleur accès aux expériences numériques de premier ordre de ServiceNow pour les workflows informatiques, des clients et des employés

ServiceNow (NYSE : NOW), l'entreprise de workflows numériques de premier plan qui améliore et simplifie le travail de chacun, a annoncé aujourd’hui que GovCommunityCloud de ServiceNow a obtenu l'autorisation provisoire d’opérer (P-ATO, Provisional Authority to Operate) à niveau d’impact élevé du FedRAMP du conseil d’autorisation commun (JAB, Joint Authorization Board). ServiceNow est seulement le troisième fournisseur de solutions Software-as-a-Service à obtenir une autorisation P-ATO du FedRAMP. Cette certification permettra aux agences fédérales d’évoluer plus rapidement et en toute sécurité vers des solutions infonuagiques. En utilisant les capacités de workflows automatisés de ServiceNow, les agences fédérales pourront accélérer la migration des données, y compris les informations personnelles identifiables et non classifiées contrôlées, vers le nuage.

« Dans un monde de plus en plus numérisé, il est impératif que les agences fédérales migrent vers le nuage sur des plateformes hautement sécurisées afin de protéger leurs informations les plus critiques tout en répondant à la transformation numérique », a déclaré Brian Marvin, vice-président en charge des ventes fédérales chez ServiceNow. « L’autorisation de niveau élevé du FedRAMP donne à toutes les agences fédérales un accès supérieur aux meilleures expériences numériques de ServiceNow pour les flux de production des services informatiques, des clients et des employés. »

L’obtention de l’autorisation de niveau élevé du FedRAMP par ServiceNow renforce son engagement continu envers le gouvernement des États-Unis et son rôle de partenaire stratégique qui aide les gouvernements à moderniser, renforcer leur efficacité et améliorer les expériences de leurs employés et de leurs citoyens. La société fournit aux agences fédérales plus de 400 contrôles de sécurité pour leur permettre de mieux gérer, traiter et protéger leurs données. En plus d’obtenir l’autorisation FedRAMP High, ServiceNow dépose actuellement une demande d’autorisation d’impact de niveau 4 du Département de la défense des États-Unis qui, si elle est acceptée, permettra aux agences fédérales civiles, de renseignement et de la défense d’utiliser les capacités de workflows automatisés de ServiceNow pour les données associées à des niveaux de classification plus élevés.

« Pour les agences fédérales, la protection de la sécurité et de la confidentialité des actifs numériques est primordiale. Le niveau de sécurité le plus élevé est crucial dans la capacité de surveiller, d’identifier, de contenir, de mesurer et de répondre aux risques et d’atténuer les perturbations liées à la cybersécurité », a déclaré Adelaide O’Brien, directrice de la recherche chez IDC Government Insights. Mme O’Brien conseille aux agences de comprendre la sensibilité des données qui seront utilisées avec le fournisseur de services en nuage et de sélectionner celui-ci pour sa capacité à fournir le niveau de sécurité approprié.

FedRAMP a été établi afin de fournir une approche normalisée pour évaluer, surveiller et autoriser des produits et services infonuagiques auprès des agences fédérales, et accélérer l’adoption de solutions infonuagiques sécurisées par les agences fédérales.

