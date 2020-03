SERVIZI ITALIA : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Louis Capital Markets reiétère sa recommandation d'Achat et maintient son objectif de cours inchangé à 4,20 euros sur Servizi Italia. La maison d'analyste souligne que le spécialiste de la stérilisation pour le linge hospitalier et les instruments chirurgicaux est probablement l'une des rares sociétés italiennes qui pourrait bénéficier d'une hausse de son activité suite à l'expansion du Covid-19 en Italie. La société connait, en effet, une hausse de ses volumes depuis le début de l'épidémie.Le broyer ajoute que le nombre de patients traités devrait augmenter et les mesures de stérilisation et de nettoyage des uniformes et du linges hospitaliers renforcés.