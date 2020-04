SES : 12 millions de foyers TV desservis en plus en 2019

23/04/2020 | 11:20

SES a annoncé que le nombre de foyers TV desservis directement ou indirectement par ses satellites a augmenté de 12 millions en 2019, pour atteindre un total de 367 millions de foyers selon son étude de marché annuelle Satellite Monitor.



Cette hausse se répartit majoritairement sur les modes de distribution satellite et câble, totalisant neuf millions de foyers supplémentaires, tandis que La télévision sur IP (IPTV) et la télévision terrestre ont augmenté au total de trois millions.



'L'étude Satellite Monitor 2019 montre également une augmentation de la couverture de SES sur plusieurs continents, notamment en Europe, en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique latine', ajoute l'opérateur de satellites.



