SES : Frank Esser élu président et dividende approuvé

SES annonce qu'à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue ce jour à Betzdorf, au Luxembourg, ses actionnaires ont approuvé toutes les résolutions et que son conseil d'administration a élu Frank Esser comme président.



Les résolutions approuvées comprenaient notamment le dividende proposé de 0,40 euro par action A qui sera versé aux actionnaires le 23 avril. Les actionnaires ont également approuvé une réduction de la taille du conseil d'administration de 14 à 12 administrateurs.



En outre, les actionnaires de l'opérateur de satellites ont élu Béatrice de Clermont-Tonnerre et Peter van Bommel pour un premier mandat de deux ans et ont élu Paul Konsbruck et Frank Esser pour un autre mandat de trois ans.



