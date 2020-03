SES : JPMorgan réduit son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a abaissé son objectif de cours de 13 euros à 9 euros et confirmé sa recommandation Neutre sur SES après l’annonce des résultats 2019. Le bureau d’études souligne que les résultats d'hier ont confirmé toutes ses pires craintes. Parmi les faits marquants, il cite un quatrième trimestre inférieur aux attentes, une importante réduction des prévisions et un dividende réduit de 50 %. Il a abaissé ses estimations de 7 % pour les revenus, de 8% pour l'EBITDA et de 10% pour le free cash flow.S'agissant de la monétisation de la bande C, le broker précise que la proposition de la Commission fédérale des communications représente 5 euros par action. Pour sa part JPMorgan préfère rester prudent et il valorise la bande C, 3 euros par action.