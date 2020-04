SES : Les actionnaires approuvent toutes les résolutions de l'assemblée générale et le Conseil d'administration de SES élit Frank Esser comme président

Les résolutions approuvées comprennent les comptes financiers de SES pour 2019, un dividende de 0,40 euro par action A, la réduction de la taille du Conseil d'administration de 14 à 12 membres, la réélection de trois membres et l’élection de quatre nouveaux membres au Conseil d'administration

SES S.A. a tenu son Assemblée générale ordinaire (AGO) aujourd'hui à Betzdorf, Luxembourg, au cours de laquelle toutes les résolutions ont été approuvées par les actionnaires.

Les actionnaires approuvent toutes les résolutions de l'assemblée générale et le Conseil d'administration de SES élit Frank Esser comme président

L'assemblée s'est tenue selon les règles définies dans le règlement grand-ducal du 20 mars 2020. Les actionnaires ont participé à distance et ont donné procuration à des mandataires désignés par SES pour les représenter et pour exécuter leurs instructions de vote données avant l'assemblée. Le respect des instructions de vote a été vérifié par le bureau de l'assemblée générale.

Les résolutions approuvées comprenaient les comptes financiers de la société pour 2019 et le dividende proposé de 0,40 euro par action A qui sera versé aux actionnaires le 23 avril 2020. En conséquence, le rapport annuel 2019 de SES a été publié et peut être téléchargé à l'adresse http://www.ses.com/annual-report.

Les actionnaires ont également approuvé une réduction de la taille du conseil d'administration de 14 à 12 administrateurs.

En outre, les actionnaires ont élu Béatrice de Clermont-Tonnerre et Peter van Bommel pour un premier mandat de deux ans et ont élu Paul Konsbruck et Frank Esser pour un autre mandat de trois ans. Ils ont également réélu Ramu Potarazu, Kaj-Erik Relander et Anne-Catherine Ries pour un mandat de trois ans.

Dans le cadre de la réduction de la taille du conseil d'administration, les actionnaires ont également pris note des démissions de Victor Casier, Hadelin de Liedekerke Beaufort, Marc Serres et François Tesch en tant qu'administrateurs de SES. L'assemblée générale a remercié ces administrateurs pour leur contribution.

En conséquence, le Conseil d'administration est désormais composé comme suit : Les actionnaires A sont représentés par (tous indépendants) Romain Bausch, Béatrice de Clermont-Tonnerre, Frank Esser, Tsega Gebreyes, Ramu Potarazu, Kaj-Erik Relander, Peter van Bommel, Katrin Wehr-Seiter ; et les actionnaires B sont représentés par Serge Allegrezza, Paul Konsbruck, Anne-Catherine Ries, Françoise Thoma.

Lors de l'assemblée générale, Romain Bausch, président du conseil d'administration de SES et ancien président et directeur général, a informé les actionnaires qu'il ne solliciterait pas un nouveau mandat de président. M. Bausch restera membre du Conseil d'administration en tant qu'administrateur indépendant.

En conséquence, lors de sa réunion suivant l'Assemblée Générale, le Conseil d'administration a élu Frank Esser comme président du Conseil pour une période d'un an et a réélu Tsega Gebreyes et Anne-Catherine Ries comme vice-présidentes du Conseil, également pour une période d'un an.

"Ayant été à la tête de la société pendant 25 ans, d'abord en tant que directeur général et ensuite en tant que président, et vu que la société entame maintenant une période de transformation passionnante sous la direction de Steve Collar avec un conseil d'administration reconfiguré, je considère que c'est le bon moment pour passer le relais ", a déclaré Romain Bausch. "Ce fut un véritable privilège de servir SES dans ces différentes fonctions et je tiens à remercier nos actionnaires pour leur soutien continu".

"Je suis honoré d'avoir été élu président en cette période importante et passionnante pour notre entreprise, SES étant en excellente position pour continuer à se développer", a déclaré Frank Esser. "Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration avec plusieurs nouveaux administrateurs qui apporteront chacun de solides compétences, complétant celles de nos autres collègues du conseil. J'aimerais également saisir cette occasion pour rendre hommage à Romain et à sa contribution et son engagement au service de SES aussi avec sa présence continue en tant qu’administrateur.

A propos de SES

SES a une vision audacieuse, celle d’offrir des expériences incroyables partout sur terre, en distribuant des contenus vidéo dans la plus haute qualité et en offrant une connectivité sans faille dans le monde entier. Leader dans les solutions globales de gestion de contenus et de connectivité, SES exploite la seule constellation de satellites multi-orbitale, combinant à la fois couverture mondiale et haute-performance, avec le système à faible latence et commercialement éprouvé O3b, situé en orbite terrestre moyenne (MEO). SES s’appuie sur un réseau cloud intelligent pour fournir des solutions de très haute connectivité partout sur terre, en mer et dans les airs. Elle se positionne comme un partenaire de confiance pour les plus grands opérateurs de télécommunications et de réseaux mobiles, les gouvernements, les fournisseurs de services cloud et de connectivité, les diffuseurs, les opérateurs de plateformes vidéo ainsi que les propriétaires de contenus. Le réseau vidéo de SES transporte plus de 8300 chaînes à 365 millions de foyers dans le monde, fournissant des services média gérés pour des contenus linéaires et non linéaires. La société est cotée en bourse à Paris et à Luxembourg (indice : SESG). Plus d’informations sur : www.ses.com.

