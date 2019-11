SES : Société Générale plus pessimiste sur la valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Société Générale a confirmé sa recommandation d’Achat et réduit son objectif de cours de 20 euros à 16 euros sur SES alors que la FCC souhaite des enchères publiques pour les fréquences de la bande C. Le bureau d’études valorise toujours la monétisation de la bande C à 7,8 euros par action, mais lui applique désormais une décote de 50% étant donné les incertitudes à propos du timing et de l’allocation du produit des enchères.