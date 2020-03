SES : chute en Bourse après avoir coupé son dividende et abaissé ses prévisions

(Actualisation: déclarations de Steve Collar, PDG de SES, commentaires d'analystes, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--SES a présenté lundi un programme de recentrage stratégique devant lui permettre de réaliser 40 à 50 millions d'euros d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) supplémentaires chaque année à partir de 2021, mais l'opérateur de satellites a abaissé pour la deuxième fois ses objectifs financiers pour 2020 et divisé par deux le montant du dividende à verser cette année.

A la Bourse de Paris, l'action SES chute de 15,6% lundi, à 8,77 euros. Conformément à la prédiction des analystes de Jefferies, la valorisation boursière de l'opérateur de satellites est "remise à plat" après l'ensemble de ces annonces.

"Le programme 'Simplify and Amplify', qui sera exécuté tout au long de l'année 2020, comprend une série d'actions stratégiques devant permettre à SES de se positionner pour la croissance future et de créer de la valeur pour ses clients et ses actionnaires", a indiqué le groupe luxembourgeois dans un communiqué de presse.

Ce programme comprend quatre initiatives majeures : la séparation de SES Networks du reste du groupe, le recentrage de l'opérateur satellitaire sur ses activités les plus rentables, la simplification de sa structure opérationnelle et un renforcement de sa capacité d'innovation.

La méthode qui sera utilisée par SES pour séparer ses activités dans les réseaux, regroupées au sein de SES Networks, du reste du groupe "n'est pas encore déterminée", a indiqué Steve Collar, PDG de SES, à l'agence Agefi-Dow Jones. "Une mise en Bourse n'est toutefois pas à exclure", selon le dirigeant.

Le recentrage de l'entreprise sur ses points forts et la simplification de ses activités lui permettront de réaliser 40 à 50 millions d'Ebitda supplémentaires chaque année à partir de 2021. Mais les efforts déployés ne permettront toutefois pas à SES d'atteindre ses objectifs fixés pour 2020. Comme il y a un an, les dirigeants ont à nouveau abaissé leurs prévisions financières pour l'exercice en cours. Ils anticipent désormais pour cette année un chiffre d'affaires compris entre 1,92 et 2 milliards d'euros, ainsi qu'un Ebitda compris entre 1,15 et 1,21 milliard d'euros.

La vision du groupe pour l'exercice en cours est plus prudente concernant l'évolution des recettes de la division Vidéo, tandis que la trajectoire de croissance s'annonce plus faible dans l'activité de Réseaux.

Une réduction des prévisions attendue

Ce nouvel abaissement des objectifs pour 2020 ne surprend pas les analystes. Néanmoins, "l'ampleur de la réduction des prévisions est plus importante qu'anticipé", commente Société Générale.

Même si les résultats du dernier exercice sont ressortis globalement conformes aux attentes des analystes et aux prévisions du groupe, SES a réduit de moitié le montant du dividende qui sera versé cette année. Le conseil d'administration proposera le paiement d'un dividende de 0,40 euro par action au titre de l'exercice 2019, contre un dividende de 0,80 euro par action au titre de 2018.

SES a décidé de réduire le montant de son dividende afin de tenir compte des lourds investissements prévus pour 2020 et 2021. Selon Citi, le consensus prévoyait un dividende de 0,79 euro par action au titre de 2019.

SES ne s'engage pas sur un retour du dividende à son niveau normatif lorsque ce pic d'investissements sera passé. "Nous ne formulons pas d'objectif quant à cet indicateur pour le futur", a déclaré Steve Collar lors d'une conférence avec les analystes.

L'an passé, le résultat net part du groupe a atteint 296,2 millions d'euros, contre 292,4 millions d'euros un an plus tôt. Il s'inscrit en augmentation de 1,3%. JPMorgan Cazenove note que le bénéfice net par action de 0,54 euro réalisé l'an passé par SES couvre intégralement le paiement du dividende à verser cette année.

L'Ebitda a diminué de 3,1% à taux de change courants et de 5,5% à taux de change constants, à 1,22 milliard d'euros, en incluant une charge de restructuration de 20,6 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a reculé de 1,3% en données publiées au cours du dernier exercice, à 1,98 milliard d'euros. A taux de change constants, le chiffre d'affaires a diminué de 3,8%.

Le taux de marge d'Ebitda est ainsi ressorti en baisse de 0,8 point de pourcentage l'an passé, à 61,3%. Cette marge a atteint 62,4% hors charges de restructuration, a précisé le groupe.

Selon un consensus réalisé par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 1,99 milliard d'euros, un Ebitda de 1,22 milliard d'euros et un bénéfice net de 287 millions d'euros. SES comptait réaliser cette année un chiffre d'affaires compris entre 1,975 et 2,04 milliards d'euros et un Ebitda compris entre 1,22 et 1,265 milliard d'euros, en excluant une charge de restructuration de 25 à 30 millions d'euros.

