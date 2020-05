SES : confirme ses attentes pour l'exercice 2020

07/05/2020 | 10:27

SES affiche, pour le premier trimestre, un résultat net de 50,8 millions d'euros, contre 72,2 millions un an auparavant, et un EBITDA en baisse de -1,9% (-3,3% à change constant) à 284,7 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires de l'opérateur de satellites ressort à 478,9 millions d'euros, en baisse de -0,4% en données publiées et de -1,9% à taux de change constants.



S'agissant de ses attentes, SES confirme anticiper, pour l'ensemble de l'exercice, des revenus compris entre 1,92 et 2 milliards d'euros, pour un EBITDA entre 1,15 et 1,21 milliard.



