SES : confirme ses objectifs fixés pour 2020 mais cale en Bourse

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action SES recule de 0,7% jeudi, à 5,69 euros, bien que l'opérateur de satellites ait laissé ses prévisions financières pour 2020 inchangées.

Pour l'exercice en cours, les dirigeants du groupe luxembourgeois anticipent toujours un chiffre d'affaires compris entre 1,92 et 2 milliards d'euros, ainsi qu'un Ebitda compris entre 1,15 et 1,21 milliard d'euros.

A ce jour, 85% des revenus anticipés pour 2020 ont été "signés", a précisé SES. Environ 12% des activités du groupe, dont l'aéronautique, l'évènementiel et le sport, sont sensibles à l'évolution de la crise sanitaire du coronavirus, relèvent toutefois les analystes de Société Générale. Les dirigeants de SES n'ont pas terminé d'évaluer l'impact potentiel de la pandémie de Covid-19 sur ces activités, avertit l'intermédiaire financier.

Afin de limiter l'impact de cette crise sur ses équilibres financiers, l'opérateur satellitaire a également annoncé jeudi qu'il réduirait ses investissements de 180 millions d'euros entre 2020 et 2024.

Dans un communiqué, Steve Collar, le directeur général de SES, a par ailleurs déclaré que le plan de vol 'Simplify and Amplify' était "en bonne voie". Devant être exécuté tout au long de l'année 2020, ce programme présenté au mois de mars comprend une série d'actions stratégiques devant permettre à SES de se positionner pour la croissance future et de créer de la valeur pour ses clients et ses actionnaires.

'Simplify and Amplify' comprend quatre initiatives majeures : la séparation de SES Networks du reste du groupe, le recentrage de l'opérateur satellitaire sur ses activités les plus rentables, la simplification de sa structure opérationnelle et un renforcement de sa capacité d'innovation.

Le recentrage de l'entreprise sur ses points forts et la simplification de ses activités lui permettront de réaliser 40 à 50 millions d'euros d'Ebitda supplémentaires chaque année à partir de 2021.

Des résultats résilients au premier trimestre

En attendant, les résultats de SES ont plutôt bien résisté au cours du premier trimestre de cette année, marqué par le début de la crise sanitaire du nouveau coronavirus. Entre janvier et mars, le résultat net de l'opérateur est ressorti à 50,8 millions d'euros au premier trimestre, contre 72,2 millions d'euros un an plus tôt, soit une baisse de 29,6% en données publiées. Cette diminution s'explique par la contraction des profits opérationnels mais aussi par l'évolution défavorables des devises et le recul des intérêts capitalisés, a souligné SES.

Sur cette période, l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a seulement plié de 1,9% en données publiées et de 3,3% à taux de change constants, à 284,7 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a fléchi de 0,4% en données publiées et de 1,9% à taux de change constants, à 478,9 millions d'euros.

Le taux de marge d'Ebitda est ainsi ressorti à 59,5%, contre 60,4% au premier trimestre 2019. En excluant les charges de restructuration, évaluées à 3,1 millions d'euros, la marge d'Ebitda du premier trimestre est ressortie à 60,1%.

La division SES Video a connu un repli de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2020, à 281,9 millions d'euros, soit une baisse de 7,3% et de 8,1% à taux de change constants.

Concernant SES Networks, ses revenus ont progressé de 11,5% en données publiées et de 8,4% à taux de change constants, à 196,6 millions d'euros.

Ces résultats trimestriels sont ressortis "en ligne avec les attentes", observe Société Générale. Les analystes interrogés par Factset anticipaient un résultat net de 57 millions d'euros, un Ebitda de 279 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 476 millions d'euros au premier trimestre.

