SES : confirme ses prévisions pour 2019 et 2020 malgré la baisse de ses résultats au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur de satellites SES a laissé vendredi ses prévisions de chiffre d'affaires et d'excédent brut d'exploitation (Ebitda) inchangées pour 2019 et 2020, malgré le repli de son bénéfice net au premier semestre.

"SES a sécurisé 90% de son chiffre d'affaires attendu pour 2019 et dispose d'une bonne visibilité sur ses revenus futurs tant dans la vidéo que dans les réseaux", a commenté Steve Collar, le PDG de SES, cité dans un communiqué.

Le résultat net de SES est ressorti à 169,2 millions d'euros sur les six premiers mois de 2019, contre 227,7 millions d'euros un an plus tôt.

Sur cette période, l'Ebitda a diminué de 5,9% en données publiées et de 8,4% à taux de changes constants, à 584,5 millions d'euros, et le chiffre d'affaires a reculé de 2% à 961,4 millions d'euros. A changes constants, le chiffre d'affaires du groupe luxembourgeois a fléchi de 5,1%.

Le taux de marge d'Ebitda est ainsi ressorti en repli de 2,5 points de pourcentage, à 60,8% contre 63,3% au premier semestre 2018.

Le chiffre d'affaires de SES Vidéo s'est contracté de 8,2% en données publiées et de 9,9% à taux de changes constants, tandis que celui de SES Networks a bondi de 10,6% en données publiées et de 4,4% à taux de changes constants.

Le flux de trésorerie avant opérations de financement s'est établi à 379,8 millions d'euros, en baisse de 13,4%. A la clôture du premier semestre, l'endettement net de SES ressort à 3,62 milliards d'euros, en recul de 4,5%. A ce niveau, la dette nette représente 3,5 fois l'Ebitda. Ce ratio est stable sur un an et devrait diminuer vers 3,3 d'ici à la fin de l'exercice en cours, selon l'opérateur satellitaire.

Selon un consensus publié sur le site de SES, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net part du groupe semestriel de 135 millions d'euros, sur un Ebitda de 584 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 966 millions d'euros. Ce consensus a été réalisé auprès d'une dizaine d'analystes.

A la suite d'une revue interne de ses prévisions financières, SES a confirmé l'ensemble de ses objectifs financiers fixés pour l'exercice 2019. Cette année, il compte réaliser un chiffre d'affaires compris entre 1,975 et 2,04 milliards d'euros et un Ebitda compris entre 1,22 et 1,265 milliard d'euros, en excluant une charge de restructuration de 25 à 30 millions d'euros.

SES a également confirmé ses perspectives 2020, abaissées à la fin février à l'occasion de la publication de ses résultats 2018 afin de tenir compte d'une plus grande prudence concernant les revenus de SES Video. Pour l'année prochaine, le groupe prévoit un chiffre d'affaires de 2,06 à 2,16 milliards d'euros, tandis que l'Ebitda devrait atteindre 1,26 à 1,34 milliard d'euros.

