SES : contrat de passage au numérique en Côte d'Ivoire

28/05/2019 | 10:30

L'opérateur de satellites SES annonce avoir été choisi par la Société Ivoirienne de Télédiffusion (SIDT) pour l'accompagner dans le passage de la télévision analogique vers le tout numérique et respecter le calendrier prévu pour 2020.



'Dans le cadre de cet accord pluriannuel, 60 chaînes analogiques passeront au numérique et seront diffusées sur le satellite SES-4 à 22 degrés Ouest, avec des images plus éclatantes, plus nettes et une meilleure qualité de son', précise le groupe.



De plus, la capacité allouée sur SES-4 assurera la diffusion des chaînes publiques de la RTI et lui permettra de mener à bien sa mission de service public en donnant l'accès aux informations et aux actualités locales à tous les Ivoiriens.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.