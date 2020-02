SES : développe des services avec Enabel pour l'Afrique

12/02/2020 | 11:54

L'agence belge de développement Enabel s'associe à SES pour fournir des services de communications par satellite pour les projets de développement et d'aide internationale en Afrique.



' Des solutions satellitaires apporteront la connectivité dans des régions éloignées, améliorant ainsi la vie de milliers de personnes ' indique le groupe.



SES va déployer une infrastructure et des services de connectivité sur plus de 130 sites pour aider Enabel et faciliter des projets de développement dans 20 pays d'Afrique.



Dans le cadre de la solution proposée, SES fournira des antennes, des installations, de la bande passante satellitaire et des services de bout en bout.



' De nombreux pays d'Afrique ont des territoires vastes ou enclavés, ce qui complique le déploiement d'une infrastructure de communication terrestre à grande échelle ', a déclaré Nicole Robinson, Senior Vice President of Global Government chez SES Networks.



